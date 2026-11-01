Расинг - Реал Мадрид 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания), вместимость: 22271 01 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига , 11-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Расинг Сантандер Реал Мадрид Мадрид 13 вр Хулен Ахирресабала 2 зщ Альваро Мантилья 5 зщ Пабло Рамон 24 зщ Жануэль Белосьян 3 зщ Аарон Мартин 23 пз Иван Мартин 20 пз Серхио Каналес 10 пз Иньиго Висенте 18 пз Маттео Прати 8 пз Андре Алмейда 21 нп Яссир Забири 1 вр Тибо Куртуа 16 зщ Ибраима Конате 17 зщ Марк Кукурелья 14 зщ Орельен Тчуамени 4 зщ Дин Хёйсен 24 зщ Дензел Думфрис 15 пз Арда Гюлер 5 пз Джуд Беллингем 25 пз Ян Диоманде 6 пз Эдуарду Камавинга 10 нп Килиан Мбаппе Главные тренеры Жозе Моуринью История личных встреч 18.02.2012 Испания - Примера 24-й тур 4 : 0 21.09.2011 Испания - Примера 5-й тур 0 : 0 06.03.2011 Испания - Примера 27-й тур 1 : 3 23.10.2010 Испания - Примера 8-й тур 6 : 1 04.04.2010 Испания - Примера 30-й тур 0 : 2 21.11.2009 Испания - Примера 11-й тур 1 : 0 07.02.2009 Испания - Примера 22-й тур 1 : 0 21.09.2008 Испания - Примера 3-й тур 0 : 2 20.04.2008 Испания - Примера 33-й тур 0 : 2 01.12.2007 Испания - Примера 14-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Атлетико М 11 28 2 Лига чемпионов Барселона 10 27 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 10 24 4 Лига чемпионов Бетис 10 20 5 Лига Европы Реал Сосьедад 10 19 6 Лига конференций Севилья 10 17 7 Атлетик Б 9 12 8 Алавес 10 12 9 Сельта 10 12 10 Вильярреал 11 12 11 Эспаньол 11 11 12 Осасуна 10 11 13 Расинг 10 11 14 Депортиво 10 11 15 Эльче 10 10 16 Леванте 11 10 17 Райо Вальекано 9 9 18 Зона вылета Хетафе 10 9 19 Зона вылета Валенсия 10 6 20 Зона вылета Малага 10 5