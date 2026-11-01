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Расинг - Реал Мадрид 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания), вместимость: 22271
01 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 11-й тур
Расинг
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Расинг
Сантандер
Реал Мадрид
Мадрид
13 Испания вр Хулен Ахирресабала
2 Испания зщ Альваро Мантилья
5 Испания зщ Пабло Рамон
24 Франция зщ Жануэль Белосьян
3 Испания зщ Аарон Мартин
23 Испания пз Иван Мартин
20 Испания пз Серхио Каналес
10 Испания пз Иньиго Висенте
18 Италия пз Маттео Прати
8 Португалия пз Андре Алмейда
21 Марокко нп Яссир Забири
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
16 Франция зщ Ибраима Конате
17 Испания зщ Марк Кукурелья
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
4 Испания зщ Дин Хёйсен
24 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
15 Турция пз Арда Гюлер
5 Англия пз Джуд Беллингем
25 Кот-д&#039;Ивуар пз Ян Диоманде
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
18.02.2012 Испания - Примера 24-й тур Реал Мадрид4 : 0Расинг
21.09.2011 Испания - Примера 5-й тур Расинг0 : 0Реал Мадрид
06.03.2011 Испания - Примера 27-й тур Расинг1 : 3Реал Мадрид
23.10.2010 Испания - Примера 8-й тур Реал Мадрид6 : 1Расинг
04.04.2010 Испания - Примера 30-й тур Расинг0 : 2Реал Мадрид
21.11.2009 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид1 : 0Расинг
07.02.2009 Испания - Примера 22-й тур Реал Мадрид1 : 0Расинг
21.09.2008 Испания - Примера 3-й тур Расинг0 : 2Реал Мадрид
20.04.2008 Испания - Примера 33-й тур Расинг0 : 2Реал Мадрид
01.12.2007 Испания - Примера 14-й тур Реал Мадрид3 : 1Расинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М1128
2
Лига чемпионов
Барселона1027
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
4
Лига чемпионов
Бетис1020
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1019
6
Лига конференций
Севилья1017
7 Атлетик Б912
8 Алавес1012
9 Сельта1012
10 Вильярреал1112
11 Эспаньол1111
12 Осасуна1011
13 Расинг1011
14 Депортиво1011
15 Эльче1010
16 Леванте1110
17 Райо Вальекано99
18
Зона вылета
Хетафе109
19
Зона вылета
Валенсия106
20
Зона вылета
Малага105
Кто победит?
14 голосов болельщиков
Расинг
7%
Ничья
0%
Реал Мадрид
93%

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