Расинг - Реал Мадрид 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания), вместимость: 22271
01 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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на матч
Составы команд
Расинг
Сантандер
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|2
|зщ
|Альваро Мантилья
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|24
|зщ
|Жануэль Белосьян
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|23
|пз
|Иван Мартин
|20
|пз
|Серхио Каналес
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|18
|пз
|Маттео Прати
|8
|пз
|Андре Алмейда
|21
|нп
|Яссир Забири
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|15
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|25
|пз
|Ян Диоманде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|18.02.2012
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|21.09.2011
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|06.03.2011
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 3
|23.10.2010
|Испания - Примера
|8-й тур
|6 : 1
|04.04.2010
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 2
|21.11.2009
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|07.02.2009
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|21.09.2008
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 2
|20.04.2008
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|01.12.2007
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|10
|20
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|10
|17
|7
|Атлетик Б
|9
|12
|8
|Алавес
|10
|12
|9
|Сельта
|10
|12
|10
|Вильярреал
|11
|12
|11
|Эспаньол
|11
|11
|12
|Осасуна
|10
|11
|13
|Расинг
|10
|11
|14
|Депортиво
|10
|11
|15
|Эльче
|10
|10
|16
|Леванте
|11
|10
|17
|Райо Вальекано
|9
|9
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|10
|5
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