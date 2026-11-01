Гронинген - Спарта 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
01 Ноября 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Варнсвелд, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
Гронинген
Гронинген
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Этьен Вассен
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Марк Чингер
|5
|зщ
|Марко Ренте
|14
|зщ
|Йорг Схрёдерс
|8
|пз
|Tika de Jonge
|24
|пз
|Пелле Клемент
|26
|нп
|Том ван Берген
|17
|нп
|David van der Werff
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|1
|вр
|Майкл Браувер
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|3
|зщ
|Марвин Янг
|6
|зщ
|Ник Версхурен
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|7
|пз
|Робин ван Крёйсен
|8
|пз
|Йенс Торнстра
|10
|пз
|Cedric Hatenboer
|11
|пз
|Исак Бабади
|9
|нп
|Milan Zonneveld
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 2
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 5
|17.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|07.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 2
|17.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|02.05.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|10
|24
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|21
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|10
|20
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|10
|18
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|10
|15
|8
|Гронинген
|10
|15
|9
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|10
|Камбюр
|10
|12
|11
|Утрехт
|10
|12
|12
|НЕК Неймеген
|10
|11
|13
|Эксельсиор
|10
|11
|14
|Спарта
|10
|9
|15
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|10
|6
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|10
|2
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