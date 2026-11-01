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Гронинген - Спарта 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
01 Ноября 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Варнсвелд, Нидерланды);
Гронинген
Спарта

Стартовый состав
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Составы команд
Гронинген
Гронинген
Спарта
Роттердам
1СуринамврЭтьен Вассен
33НидерландызщХанс Хатебур
3НидерландызщТеймен Блокзейл
4ВенгриязщМарк Чингер
5ГерманиязщМарко Ренте
14НидерландызщЙорг Схрёдерс
8НидерландыпзTika de Jonge
24НидерландыпзПелле Клемент
26НидерландынпТом ван Берген
17НидерландынпDavid van der Werff
9ИсландиянпБриньольфур Дарри Виллюмссон
1НидерландыврМайкл Браувер
2НидерландызщLushendry Martes
3НидерландызщМарвин Янг
6НидерландызщНик Версхурен
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
5НидерландызщБас Кюйперс
7НидерландыпзРобин ван Крёйсен
8НидерландыпзЙенс Торнстра
10НидерландыпзCedric Hatenboer
11НидерландыпзИсак Бабади
9НидерландынпMilan Zonneveld
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
31.01.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турСпарта2 : 0Гронинген
30.10.2025Кубок Нидерландов1-й раундСпарта5 : 2Гронинген
19.10.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турГронинген0 : 2Спарта
02.02.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турСпарта1 : 0Гронинген
09.11.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турГронинген1 : 0Спарта
28.05.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турГронинген0 : 5Спарта
17.09.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 7-й турСпарта2 : 1Гронинген
07.05.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турГронинген1 : 2Спарта
17.10.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турСпарта1 : 1Гронинген
02.05.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турГронинген1 : 2Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1024
2
Лига чемпионов
Аякс1021
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1020
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1020
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1020
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1018
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1015
8 Гронинген1015
9 Гоу Эхед Иглс1014
10 Камбюр1012
11 Утрехт1012
12 НЕК Неймеген1011
13 Эксельсиор1011
14 Спарта109
15 ПЕК Зволле108
16
Стыковая зона
Телстар106
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг106
18
Зона вылета
Виллем II102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гронинген
0%
Ничья
0%
Спарта
0%

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