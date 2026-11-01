Касымпаша - Бешикташ 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234 01 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига , 10-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Касымпаша Стамбул Бешикташ Стамбул Главные тренеры Винченцо Итальяно История личных встреч 19.03.2026 Турция — Суперлига 27-й тур 2 : 1 26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 1 : 1 07.04.2025 Турция — Суперлига 30-й тур 1 : 1 02.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур 1 : 3 26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур 2 : 1 05.01.2024 Турция - Суперлига 19-й тур 1 : 3 03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур 2 : 5 07.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур 2 : 1 25.04.2022 Турция - Суперлига 34-й тур 0 : 3 03.12.2021 Турция - Суперлига 15-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Галатасарай 10 25 2 Лига чемпионов Амед 9 20 3 Лига Европы Трабзонспор 9 19 4 Лига конференций Бешикташ 9 18 5 Касымпаша 9 16 6 Фенербахче 9 16 7 Коджаэлиспор 10 16 8 Чорум 10 16 9 Эрзурумспор 10 14 10 Гёзтепе 9 12 11 Аланьяспор 9 12 12 Истанбул Башакшехир 9 11 13 Ризеспор 10 11 14 Коньяспор 10 8 15 Газиантеп 9 8 16 Зона вылета Генчлербирлиги 9 8 17 Зона вылета Самсунспор 9 4 18 Зона вылета Эюпспор 9 3