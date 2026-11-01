Касымпаша - Бешикташ 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
01 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|19.03.2026
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 1
|07.04.2025
|Турция — Суперлига
|30-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|1 : 3
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|2 : 1
|05.01.2024
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|1 : 3
|03.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|2 : 5
|07.01.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|25.04.2022
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|0 : 3
|03.12.2021
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Амед
|9
|20
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|9
|19
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|9
|18
|5
|Касымпаша
|9
|16
|6
|Фенербахче
|9
|16
|7
|Коджаэлиспор
|10
|16
|8
|Чорум
|10
|16
|9
|Эрзурумспор
|10
|14
|10
|Гёзтепе
|9
|12
|11
|Аланьяспор
|9
|12
|12
|Истанбул Башакшехир
|9
|11
|13
|Ризеспор
|10
|11
|14
|Коньяспор
|10
|8
|15
|Газиантеп
|9
|8
| 16
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Самсунспор
|9
|4
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|9
|3
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