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Касымпаша - Бешикташ 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
01 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Касымпаша
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
19.03.2026 Турция — Суперлига 27-й тур Бешикташ2 : 1Касымпаша
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Касымпаша1 : 1Бешикташ
07.04.2025 Турция — Суперлига 30-й тур Касымпаша1 : 1Бешикташ
02.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Бешикташ1 : 3Касымпаша
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур Касымпаша2 : 1Бешикташ
05.01.2024 Турция - Суперлига 19-й тур Бешикташ1 : 3Касымпаша
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Касымпаша2 : 5Бешикташ
07.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Бешикташ2 : 1Касымпаша
25.04.2022 Турция - Суперлига 34-й тур Бешикташ0 : 3Касымпаша
03.12.2021 Турция - Суперлига 15-й тур Касымпаша1 : 1Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1025
2
Лига чемпионов
Амед920
3
Лига Европы
Трабзонспор919
4
Лига конференций
Бешикташ918
5 Касымпаша916
6 Фенербахче916
7 Коджаэлиспор1016
8 Чорум1016
9 Эрзурумспор1014
10 Гёзтепе912
11 Аланьяспор912
12 Истанбул Башакшехир911
13 Ризеспор1011
14 Коньяспор108
15 Газиантеп98
16
Зона вылета
Генчлербирлиги98
17
Зона вылета
Самсунспор94
18
Зона вылета
Эюпспор93
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Касымпаша
0%
Ничья
0%
Бешикташ
100%

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