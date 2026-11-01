Челябинск - Шинник 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 16-й тур

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Составы команд Челябинск Челябинск Шинник Ярославль Главные тренеры Роман Михайлович Пилипчук Денис Константинович Бояринцев История личных встреч 16.05.2026 Россия — Лига Pari 34-й тур 2 : 2 01.11.2025 Россия — Лига Pari 17-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 16 43 2 Повышение Сочи 15 32 3 Плей-офф за повышение Торпедо М 15 28 4 Плей-офф за повышение Велес 17 28 5 Урал 15 28 6 Спартак Кс 16 28 7 Шинник 15 23 8 Волга Ул 17 22 9 Уфа 15 21 10 Арсенал Т 16 19 11 Ротор 15 19 12 Ленинградец 16 17 13 Челябинск 15 15 14 Енисей 16 14 15 СКА-Хабаровск 16 13 16 Зона вылета КАМАЗ 15 13 17 Зона вылета Нефтехимик 16 13 18 Зона вылета Текстильщик 16 11