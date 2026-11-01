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Челябинск - Шинник 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 16-й тур
Челябинск
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Челябинск
Челябинск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
16.05.2026 Россия — Лига Pari 34-й тур Челябинск2 : 2Шинник
01.11.2025 Россия — Лига Pari 17-й тур Шинник1 : 0Челябинск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1643
2
Повышение
Сочи1532
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1528
4
Плей-офф за повышение
Велес1728
5 Урал1528
6 Спартак Кс1628
7 Шинник1523
8 Волга Ул1722
9 Уфа1521
10 Арсенал Т1619
11 Ротор1519
12 Ленинградец1617
13 Челябинск1515
14 Енисей1614
15 СКА-Хабаровск1613
16
Зона вылета
КАМАЗ1513
17
Зона вылета
Нефтехимик1613
18
Зона вылета
Текстильщик1611
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Челябинск
0%
Ничья
0%
Шинник
0%

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