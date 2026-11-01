Страсбург - Осер 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Страсбург
Страсбург
Осер
Осер
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|4
|зщ
|Хейланд Митчелл
|16
|зщ
|Дженезис Антви
|36
|зщ
|Осо
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|23
|пз
|Диогу де Соуза
|14
|пз
|Дариу Эсугу
|10
|пз
|Джованни Рейна
|21
|пз
|Пап Диоп
|80
|пз
|Жессим Яссин
|40
|нп
|Конрад Хардер
|1
|вр
|Поль Нарди
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|15
|зщ
|Христ Макоссо
|27
|зщ
|Ламин Си
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|10
|пз
|Дэнни Намасо
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|5
|пз
|Кевин Дануа
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
|21
|нп
|Ромен Февр
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
История личных встреч
|07.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|20.03.2017
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|0 : 2
|21.10.2016
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 1
|23.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|19.01.2008
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|9
|16
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Париж
|8
|14
|7
|Ницца
|9
|14
|8
|Ланс
|9
|13
|9
|Марсель
|8
|12
|10
|Лорьян
|8
|12
|11
|Тулуза
|8
|10
|12
|Осер
|8
|10
|13
|Брест
|8
|9
|14
|Анже
|8
|8
|15
|Ле-Ман
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Труа
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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