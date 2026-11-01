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Страсбург - Осер 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Страсбург
Осер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Страсбург
Страсбург
Осер
Осер
1 Дания вр Филип Йоргенсен
4 Коста-Рика зщ Хейланд Митчелл
16 Швеция зщ Дженезис Антви
36 Испания зщ Осо
31 Германия зщ Карим Кулибали
23 Португалия пз Диогу де Соуза
14 Португалия пз Дариу Эсугу
10 США пз Джованни Рейна
21 Сенегал пз Пап Диоп
80 Марокко пз Жессим Яссин
40 Дания нп Конрад Хардер
1 Франция вр Поль Нарди
4 ДР Конго зщ Аксель Туанзебе
15 Конго зщ Христ Макоссо
27 Франция зщ Ламин Си
22 Норвегия зщ Фредрик Оппегорд
92 Кот-д&#039;Ивуар зщ Клеман Акпа
10 Камерун пз Дэнни Намасо
8 Франция пз Науиру Ахамада
5 Франция пз Кевин Дануа
9 Англия нп Кэмерон Арчер
21 Франция нп Ромен Февр
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
07.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур Осер0 : 0Страсбург
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Страсбург3 : 0Осер
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Осер0 : 1Страсбург
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Страсбург3 : 1Осер
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Страсбург2 : 0Осер
27.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Осер1 : 0Страсбург
20.03.2017 Франция - Лига 2 30-й тур Осер0 : 2Страсбург
21.10.2016 Франция - Лига 2 12-й тур Страсбург2 : 1Осер
23.08.2016 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Осер2 : 0Страсбург
19.01.2008 Франция - Лига 1 21-й тур Осер1 : 1Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Ренн916
4
Лига чемпионов
Монако815
5
Лига Европы
Лион814
6
Лига конференций
Париж814
7 Ницца914
8 Ланс913
9 Марсель812
10 Лорьян812
11 Тулуза810
12 Осер810
13 Брест89
14 Анже88
15 Ле-Ман87
16
Стыковая зона
Страсбург87
17
Зона вылета
Труа85
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Страсбург
0%
Ничья
0%
Осер
0%

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