Страсбург - Осер 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109 01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1 , 9-й тур Главный судья: Гийом Парадис (Франция);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Страсбург Страсбург Осер Осер 1 вр Филип Йоргенсен 4 зщ Хейланд Митчелл 16 зщ Дженезис Антви 36 зщ Осо 31 зщ Карим Кулибали 23 пз Диогу де Соуза 14 пз Дариу Эсугу 10 пз Джованни Рейна 21 пз Пап Диоп 80 пз Жессим Яссин 40 нп Конрад Хардер 1 вр Поль Нарди 4 зщ Аксель Туанзебе 15 зщ Христ Макоссо 27 зщ Ламин Си 22 зщ Фредрик Оппегорд 92 зщ Клеман Акпа 10 пз Дэнни Намасо 8 пз Науиру Ахамада 5 пз Кевин Дануа 9 нп Кэмерон Арчер 21 нп Ромен Февр Главные тренеры Кристоф Пеллиссье Уильям Стилл История личных встреч 07.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 0 29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 3 : 0 02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 0 : 1 05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 3 : 1 19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур 2 : 0 27.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур 1 : 0 20.03.2017 Франция - Лига 2 30-й тур 0 : 2 21.10.2016 Франция - Лига 2 12-й тур 2 : 1 23.08.2016 Франция - Кубок лиги 2-й раунд 2 : 0 19.01.2008 Франция - Лига 1 21-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов ПСЖ 9 20 2 Лига чемпионов Лилль 9 18 3 Лига чемпионов Ренн 9 16 4 Лига чемпионов Монако 8 15 5 Лига Европы Лион 8 14 6 Лига конференций Париж 8 14 7 Ницца 9 14 8 Ланс 9 13 9 Марсель 8 12 10 Лорьян 8 12 11 Тулуза 8 10 12 Осер 8 10 13 Брест 8 9 14 Анже 8 8 15 Ле-Ман 8 7 16 Стыковая зона Страсбург 8 7 17 Зона вылета Труа 8 5 18 Зона вылета Гавр 9 2