Арарат-Армения - Гандзасар 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига , 12-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Арарат-Армения Ереван Гандзасар Капан История личных встреч 01.08.2026 Армения — Премьер-лига 1-й тур 3 : 4 27.05.2026 Армения — Премьер-лига 27-й тур 1 : 0 19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1 05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0 25.04.2025 Армения — Премьер-лига 28-й тур 0 : 4 21.11.2024 Армения — Премьер-лига 17-й тур 3 : 0 14.09.2024 Армения — Премьер-лига 6-й тур 0 : 3 21.10.2019 Армения - Премьер-лига 11-й тур 2 : 1 10.08.2019 Армения - Премьер-лига 2-й тур 3 : 1 04.05.2019 Армения - Премьер-лига 31-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ноа 11 28 2 Лига конференций Пюник 12 28 3 Лига конференций Арарат-Армения 11 26 4 Алашкерт 11 22 5 Сардарапат 12 17 6 Урарту 12 16 7 Ширак 12 14 8 Ван 12 11 9 Арарат 11 11 10 Сюник 11 8 11 БКМА 12 8 12 Зона вылета Гандзасар 11 3