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Арарат-Армения - Гандзасар 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 12-й тур
Арарат-Армения
Гандзасар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Арарат-Армения
Ереван
Гандзасар
Капан
История личных встреч
01.08.2026 Армения — Премьер-лига 1-й тур Гандзасар3 : 4Арарат-Армения
27.05.2026 Армения — Премьер-лига 27-й тур Арарат-Армения1 : 0Гандзасар
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Гандзасар0 : 1Арарат-Армения
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Арарат-Армения1 : 0Гандзасар
25.04.2025 Армения — Премьер-лига 28-й тур Гандзасар0 : 4Арарат-Армения
21.11.2024 Армения — Премьер-лига 17-й тур Арарат-Армения3 : 0Гандзасар
14.09.2024 Армения — Премьер-лига 6-й тур Гандзасар0 : 3Арарат-Армения
21.10.2019 Армения - Премьер-лига 11-й тур Гандзасар2 : 1Арарат-Армения
10.08.2019 Армения - Премьер-лига 2-й тур Арарат-Армения3 : 1Гандзасар
04.05.2019 Армения - Премьер-лига 31-й тур Гандзасар2 : 1Арарат-Армения
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ноа1128
2
Лига конференций
Пюник1228
3
Лига конференций
Арарат-Армения1126
4 Алашкерт1122
5 Сардарапат1217
6 Урарту1216
7 Ширак1214
8 Ван1211
9 Арарат1111
10 Сюник118
11 БКМА128
12
Зона вылета
Гандзасар113
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Арарат-Армения
100%
Ничья
0%
Гандзасар
0%

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