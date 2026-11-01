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ЛНЗ Черкассы - Харьков 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
01 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
ЛНЗ Черкассы
Металлист 1925

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Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Металлист 1925
Харьков
История личных встреч
26.04.2026 Украина — Премьер-лига 25-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 1Металлист 1925
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Металлист 19250 : 1ЛНЗ Черкассы
08.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур Металлист 19251 : 1ЛНЗ Черкассы
26.08.2023 Украина - Премьер-лига 5-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 1Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1128
2
Лига конференций
Полесье1025
3
Лига конференций
Металлист 1925921
4 Динамо К919
5 Карпаты1016
6 ЛНЗ Черкассы1015
7 Заря1015
8 Колос911
9 Черноморец109
10 Эпицентр109
11 Буковина109
12 Верес119
13
Стыковая зона
Левый Берег98
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар107
15
Зона вылета
Кривбасс86
16
Зона вылета
Кудровка105
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ЛНЗ Черкассы
0%
Ничья
0%
Харьков
0%

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