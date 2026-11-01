МЛ Витебск - Минск 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 27-й тур

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Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд МЛ Витебск Витебск Минск Минск История личных встреч 21.06.2026 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 2 : 2 19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 4 : 1 25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Динамо Мн 26 58 2 Лига конференций МЛ Витебск 26 56 3 Лига конференций Ислочь 26 55 4 Динамо-Брест 27 50 5 Неман 26 43 6 Витебск 27 40 7 Гомель 27 40 8 Минск 26 34 9 Торпедо-БелАЗ 26 33 10 Славия-Мозырь 26 31 11 Барановичи 27 31 12 Арсенал Дз 27 27 13 Белшина 26 24 14 Стыковая зона Днепр М 27 23 15 Зона вылета БАТЭ 27 21 16 Зона вылета Нафтан 27 17