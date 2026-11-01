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МЛ Витебск - Минск 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
МЛ Витебск
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Минск
Минск
История личных встреч
21.06.2026 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Минск2 : 2МЛ Витебск
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур МЛ Витебск4 : 1Минск
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Минск1 : 2МЛ Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн2658
2
Лига конференций
МЛ Витебск2656
3
Лига конференций
Ислочь2655
4 Динамо-Брест2750
5 Неман2643
6 Витебск2740
7 Гомель2740
8 Минск2634
9 Торпедо-БелАЗ2633
10 Славия-Мозырь2631
11 Барановичи2731
12 Арсенал Дз2727
13 Белшина2624
14
Стыковая зона
Днепр М2723
15
Зона вылета
БАТЭ2721
16
Зона вылета
Нафтан2717
Кто победит?
0 голосов болельщиков
МЛ Витебск
0%
Ничья
0%
Минск
0%

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