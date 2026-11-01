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Унион - Кёльн 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
01 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Рихард Хемпель (Германия);
Унион
Кёльн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Унион
Берлин
Кёльн
Кёльн
История личных встреч
27.10.2026 Кубок Германии 1/16 финала Кёльн5 : 0Унион
02.05.2026 Германия — Бундеслига 32-й тур Унион2 : 2Кёльн
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Кёльн0 : 1Унион
11.05.2024 Германия — Бундеслига 33-й тур Кёльн3 : 2Унион
20.12.2023 Германия — Бундеслига 16-й тур Унион2 : 0Кёльн
04.03.2023 Германия — Бундеслига 23-й тур Унион0 : 0Кёльн
11.09.2022 Германия — Бундеслига 6-й тур Кёльн0 : 1Унион
01.04.2022 Германия - Бундеслига 28-й тур Унион1 : 0Кёльн
07.11.2021 Германия - Бундеслига 11-й тур Кёльн2 : 2Унион
13.03.2021 Германия — Бундеслига 25-й тур Унион2 : 1Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария717
2
Лига чемпионов
Боруссия Д717
3
Лига чемпионов
Фрайбург816
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг815
5
Лига Европы
Вердер815
6
Лига конференций
Байер813
7 Эльферсберг813
8 Майнц810
9 Аугсбург89
10 Штутгарт89
11 Хоффенхайм89
12 Падерборн 0789
13 Гамбург79
14 Кёльн78
15 Айнтрахт Ф78
16
Стыковая зона
Шальке-0486
17
Зона вылета
Унион76
18
Зона вылета
Боруссия М84
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Унион
100%
Ничья
0%
Кёльн
0%

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