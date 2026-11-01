Унион - Кёльн 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
01 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Рихард Хемпель (Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Унион
Берлин
Кёльн
Кёльн
История личных встреч
|27.10.2026
|Кубок Германии
|1/16 финала
|5 : 0
|02.05.2026
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|20.12.2023
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|04.03.2023
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|01.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|13.03.2021
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|17
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Вердер
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Байер
|8
|13
|7
|Эльферсберг
|8
|13
|8
|Майнц
|8
|10
|9
|Аугсбург
|8
|9
|10
|Штутгарт
|8
|9
|11
|Хоффенхайм
|8
|9
|12
|Падерборн 07
|8
|9
|13
|Гамбург
|7
|9
|14
|Кёльн
|7
|8
|15
|Айнтрахт Ф
|7
|8
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Унион
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|4
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