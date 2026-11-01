Унион - Кёльн 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467 01 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига , 8-й тур Главный судья: Рихард Хемпель (Германия);

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Составы команд Унион Берлин Кёльн Кёльн История личных встреч 27.10.2026 Кубок Германии 1/16 финала 5 : 0 02.05.2026 Германия — Бундеслига 32-й тур 2 : 2 20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 0 : 1 11.05.2024 Германия — Бундеслига 33-й тур 3 : 2 20.12.2023 Германия — Бундеслига 16-й тур 2 : 0 04.03.2023 Германия — Бундеслига 23-й тур 0 : 0 11.09.2022 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 1 01.04.2022 Германия - Бундеслига 28-й тур 1 : 0 07.11.2021 Германия - Бундеслига 11-й тур 2 : 2 13.03.2021 Германия — Бундеслига 25-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Бавария 7 17 2 Лига чемпионов Боруссия Д 7 17 3 Лига чемпионов Фрайбург 8 16 4 Лига чемпионов РБ Лейпциг 8 15 5 Лига Европы Вердер 8 15 6 Лига конференций Байер 8 13 7 Эльферсберг 8 13 8 Майнц 8 10 9 Аугсбург 8 9 10 Штутгарт 8 9 11 Хоффенхайм 8 9 12 Падерборн 07 8 9 13 Гамбург 7 9 14 Кёльн 7 8 15 Айнтрахт Ф 7 8 16 Стыковая зона Шальке-04 8 6 17 Зона вылета Унион 7 6 18 Зона вылета Боруссия М 8 4