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Лацио - Кальяри 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Лацио
Кальяри

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Лацио
Рим
Кальяри
Кальяри
35 Греция вр Христос Мандас
15 Италия зщ Романо Флориани
17 Португалия зщ Нуну Тавареш
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
25 Дания зщ Оливер Нильсен
16 Италия пз Давиде Фраттези
21 Франция пз Реда Белахьяне
24 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
11 Дания нп Густав Исаксен
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
1 Италия вр Элия Каприле
2 Португалия зщ Зе Педру
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
26 Колумбия зщ Йерри Мина
33 Словакия зщ Адам Оберт
14 Италия зщ Алессандро Дейола
4 Италия пз Алессандро Романо
8 Франция пз Мишель Адопо
70 Италия пз Даниэль Мальдини
6 Англия пз Гарри Уинкс
18 Ангола нп М'бала Нзола
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Кальяри0 : 0Лацио
03.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Лацио2 : 0Кальяри
03.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Кальяри1 : 2Лацио
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Лацио2 : 1Кальяри
10.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Кальяри1 : 3Лацио
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лацио1 : 0Кальяри
05.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри0 : 3Лацио
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Лацио2 : 2Кальяри
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Лацио1 : 0Кальяри
26.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М925
2
Лига чемпионов
Лацио925
3
Лига чемпионов
Рома921
4
Лига чемпионов
Комо920
5
Лига Европы
Милан918
6
Лига конференций
Фрозиноне917
7 Наполи914
8 Ювентус914
9 Болонья1014
10 Торино913
11 Кальяри913
12 Аталанта911
13 Дженоа910
14 Лечче99
15 Сассуоло98
16 Монца107
17 Удинезе95
18
Зона вылета
Парма95
19
Зона вылета
Фиорентина95
20
Зона вылета
Венеция93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лацио
0%
Ничья
0%
Кальяри
0%

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