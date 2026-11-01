Лацио - Кальяри 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530 01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А , 10-й тур Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);

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Составы команд Лацио Рим Кальяри Кальяри 35 вр Христос Мандас 15 зщ Романо Флориани 17 зщ Нуну Тавареш 5 зщ Данило Дуки 25 зщ Оливер Нильсен 16 пз Давиде Фраттези 21 пз Реда Белахьяне 24 пз Кеннет Тейлор 11 нп Густав Исаксен 14 нп Тейянни Нослин 10 нп Маттиа Дзакканьи 1 вр Элия Каприле 2 зщ Зе Педру 15 зщ Хуан Родригес 26 зщ Йерри Мина 33 зщ Адам Оберт 14 зщ Алессандро Дейола 4 пз Алессандро Романо 8 пз Мишель Адопо 70 пз Даниэль Мальдини 6 пз Гарри Уинкс 18 нп М'бала Нзола Главные тренеры Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Фабио Пизакане История личных встреч 21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 0 03.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 2 : 0 03.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 2 04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 2 : 1 10.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур 1 : 3 02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 0 05.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур 0 : 3 19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур 2 : 2 07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур 1 : 0 26.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур 0 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Интер М 9 25 2 Лига чемпионов Лацио 9 25 3 Лига чемпионов Рома 9 21 4 Лига чемпионов Комо 9 20 5 Лига Европы Милан 9 18 6 Лига конференций Фрозиноне 9 17 7 Наполи 9 14 8 Ювентус 9 14 9 Болонья 10 14 10 Торино 9 13 11 Кальяри 9 13 12 Аталанта 9 11 13 Дженоа 9 10 14 Лечче 9 9 15 Сассуоло 9 8 16 Монца 10 7 17 Удинезе 9 5 18 Зона вылета Парма 9 5 19 Зона вылета Фиорентина 9 5 20 Зона вылета Венеция 9 3