Лацио - Кальяри 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Лацио
Рим
Кальяри
Кальяри
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|5
|зщ
|Данило Дуки
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|11
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|1
|вр
|Элия Каприле
|2
|зщ
|Зе Педру
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|26
|зщ
|Йерри Мина
|33
|зщ
|Адам Оберт
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
|4
|пз
|Алессандро Романо
|8
|пз
|Мишель Адопо
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|6
|пз
|Гарри Уинкс
|18
|нп
|М'бала Нзола
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 3
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|9
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|9
|20
| 5
Лига Европы
|Милан
|9
|18
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|9
|17
|7
|Наполи
|9
|14
|8
|Ювентус
|9
|14
|9
|Болонья
|10
|14
|10
|Торино
|9
|13
|11
|Кальяри
|9
|13
|12
|Аталанта
|9
|11
|13
|Дженоа
|9
|10
|14
|Лечче
|9
|9
|15
|Сассуоло
|9
|8
|16
|Монца
|10
|7
|17
|Удинезе
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Парма
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|9
|3
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