Лион - Анже 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556 01 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1 , 9-й тур Главный судья: Марк Болланжье (Франция);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Лион Лион Анже Анже 1 вр Доминик Грейф 13 зщ Закари Атекаме 20 зщ Феликс Бахер 19 зщ Мусса Ньякате 16 зщ Абнер 6 пз Таннер Тессманн 7 пз Эрнест Нуама 8 пз Корентин Толиссо 99 пз Ноа Нарти 24 нп Жюльен Дюранвиль 26 нп Каиль Будаш 1 вр Антони Лопеш 27 зщ Лилиан Раолисоа 4 зщ Усман Камара 21 зщ Жордан Лефор 17 пз Joseph Kalulu 14 пз Яссин Белькдим 8 пз Бранко ван ден Бомен 10 пз Мохамед Амин Сбаи 2 пз Карлан Аркюс 7 нп Mamadou Usman Simbakoli 9 нп Проспер Питер Главные тренеры Паулу Фонсека Александр Дюжо Стефан Жийи История личных встреч 05.04.2026 Франция — Лига 1 28-й тур 0 : 0 19.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 0 17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 2 : 0 07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 3 25.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 3 03.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур 5 : 0 03.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур 3 : 2 15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур 3 : 0 11.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур 3 : 0 22.11.2020 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов ПСЖ 9 20 2 Лига чемпионов Лилль 9 18 3 Лига чемпионов Ренн 9 16 4 Лига чемпионов Монако 8 15 5 Лига Европы Лион 8 14 6 Лига конференций Париж 8 14 7 Ницца 9 14 8 Ланс 9 13 9 Марсель 8 12 10 Лорьян 8 12 11 Тулуза 8 10 12 Осер 8 10 13 Брест 8 9 14 Анже 8 8 15 Ле-Ман 8 7 16 Стыковая зона Страсбург 8 7 17 Зона вылета Труа 8 5 18 Зона вылета Гавр 9 2