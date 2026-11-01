Лион - Анже 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
01 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Лион
Лион
Анже
Анже
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|7
|пз
|Эрнест Нуама
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|99
|пз
|Ноа Нарти
|24
|нп
|Жюльен Дюранвиль
|26
|нп
|Каиль Будаш
|1
|вр
|Антони Лопеш
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|17
|пз
|Joseph Kalulu
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
|2
|пз
|Карлан Аркюс
|7
|нп
|Mamadou Usman Simbakoli
|9
|нп
|Проспер Питер
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
История личных встреч
|05.04.2026
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|19.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 3
|25.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 3
|03.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 0
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 2
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|9
|16
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Париж
|8
|14
|7
|Ницца
|9
|14
|8
|Ланс
|9
|13
|9
|Марсель
|8
|12
|10
|Лорьян
|8
|12
|11
|Тулуза
|8
|10
|12
|Осер
|8
|10
|13
|Брест
|8
|9
|14
|Анже
|8
|8
|15
|Ле-Ман
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Труа
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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