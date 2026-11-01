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Лион - Анже 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
01 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Лион
Анже

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Лион
Лион
Анже
Анже
1 Словакия вр Доминик Грейф
13 Швейцария зщ Закари Атекаме
20 Австрия зщ Феликс Бахер
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
16 Бразилия зщ Абнер
6 США пз Таннер Тессманн
7 Гана пз Эрнест Нуама
8 Франция пз Корентин Толиссо
99 Дания пз Ноа Нарти
24 Бельгия нп Жюльен Дюранвиль
26 Алжир нп Каиль Будаш
1 Португалия вр Антони Лопеш
27 Франция зщ Лилиан Раолисоа
4 Мали зщ Усман Камара
21 Мавритания зщ Жордан Лефор
17 Франция пз Joseph Kalulu
14 Марокко пз Яссин Белькдим
8 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
10 Марокко пз Мохамед Амин Сбаи
2 Гаити пз Карлан Аркюс
7 Франция нп Mamadou Usman Simbakoli
9 Франция нп Проспер Питер
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Франция Александр Дюжо
Франция Стефан Жийи
История личных встреч
05.04.2026 Франция — Лига 1 28-й тур Анже0 : 0Лион
19.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Лион1 : 0Анже
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Лион2 : 0Анже
07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Анже0 : 3Лион
25.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Анже1 : 3Лион
03.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Лион5 : 0Анже
03.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур Лион3 : 2Анже
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Анже3 : 0Лион
11.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Лион3 : 0Анже
22.11.2020 Франция - Лига 1 11-й тур Анже0 : 1Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Ренн916
4
Лига чемпионов
Монако815
5
Лига Европы
Лион814
6
Лига конференций
Париж814
7 Ницца914
8 Ланс913
9 Марсель812
10 Лорьян812
11 Тулуза810
12 Осер810
13 Брест89
14 Анже88
15 Ле-Ман87
16
Стыковая зона
Страсбург87
17
Зона вылета
Труа85
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Лион
100%
Ничья
0%
Анже
0%

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