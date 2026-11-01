Балтика - Акрон 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212 01 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 13-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Балтика Калининград Акрон Тольятти Главные тренеры Андрей Викторович Талалаев Срджан Благоевич История личных встреч 27.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур 0 : 1 01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур 3 : 0 31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 2 29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 2 : 1 03.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 5 : 3 19.03.2023 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 1 27.08.2022 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 3 13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур 2 : 0 31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур 0 : 0 05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур 0 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 13 28 2 Зенит 12 27 3 ЦСКА 12 25 4 Краснодар 12 23 5 Спартак М 12 23 6 Оренбург 12 16 7 Ростов 12 15 8 Крылья Советов 12 15 9 Рубин 13 15 10 Балтика 12 14 11 Динамо Мх 12 13 12 Акрон 12 12 13 Стыковая зона Локомотив М 12 11 14 Стыковая зона Ахмат 13 11 15 Зона вылета Родина 12 9 16 Зона вылета Факел 13 6