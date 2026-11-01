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Балтика - Акрон 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
01 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 13-й тур
Балтика
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Балтика
Калининград
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Сербия Срджан Благоевич
История личных встреч
27.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Балтика0 : 1Акрон
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Балтика3 : 0Акрон
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Акрон0 : 2Балтика
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Акрон2 : 1Балтика
03.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Балтика5 : 3Акрон
19.03.2023 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Балтика1 : 1Акрон
27.08.2022 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Акрон1 : 3Балтика
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Балтика2 : 0Акрон
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Акрон0 : 0Балтика
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Акрон0 : 2Балтика
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1328
2 Зенит1227
3 ЦСКА1225
4 Краснодар1223
5 Спартак М1223
6 Оренбург1216
7 Ростов1215
8 Крылья Советов1215
9 Рубин1315
10 Балтика1214
11 Динамо Мх1213
12 Акрон1212
13
Стыковая зона
Локомотив М1211
14
Стыковая зона
Ахмат1311
15
Зона вылета
Родина129
16
Зона вылета
Факел136
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Балтика
0%
Ничья
0%
Акрон
0%

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