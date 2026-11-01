Балтика - Акрон 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
01 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Балтика
Калининград
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|27.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|3 : 0
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|03.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|5 : 3
|19.03.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 3
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|2 : 0
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 0
|05.12.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|13
|28
|2
|Зенит
|12
|27
|3
|ЦСКА
|12
|25
|4
|Краснодар
|12
|23
|5
|Спартак М
|12
|23
|6
|Оренбург
|12
|16
|7
|Ростов
|12
|15
|8
|Крылья Советов
|12
|15
|9
|Рубин
|13
|15
|10
|Балтика
|12
|14
|11
|Динамо Мх
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|12
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|12
|11
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Родина
|12
|9
| 16
Зона вылета
|Факел
|13
|6
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