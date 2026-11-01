Арока - Насьонал 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000 01 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра , 10-й тур Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Арока Арока Насьонал Фуншал 12 вр Игнасио Де Арруабаррена 28 зщ Тиагу Эшгаю 15 зщ Хави Санчес 3 зщ Хосе Фонтан 18 зщ Орест Лебеденко 6 пз Espen van Ee 8 пз Таити Фукуи 19 пз Alfonso Trezza 89 пз Педру Сантуш 7 пз Найс Джуара 17 нп Ivan Barbero 1 вр Ренато Марин 33 зщ Chico Goncalves 38 зщ José Vitor Lima Cardoso 21 зщ Williams Kokolo 6 пз Matheus dos Santos Dias 15 пз Чиеб Лабиди 8 пз Мигель Баэса 12 пз Сон Мин Гю 7 нп Маркус Йенсен 11 нп Ставрос Гавриэл 29 нп Абдель Кадер Нджойя Главные тренеры Жоау Энрикеш История личных встреч 21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 0 20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 2 01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2 25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 0 06.05.2018 Португалия - Сегунда 37-й тур 0 : 1 22.12.2017 Португалия - Сегунда 18-й тур 2 : 2 28.01.2017 Португалия - Примейра 19-й тур 1 : 1 21.08.2016 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 0 01.05.2016 Португалия - Примейра 32-й тур 3 : 0 02.01.2016 Португалия - Примейра 15-й тур 2 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 9 27 2 Лига чемпионов Бенфика 9 22 3 Лига чемпионов Спортинг 10 21 4 Лига Европы Санта-Клара 9 18 5 Лига конференций Арока 9 17 6 Академику 9 17 7 Жил Висенте 9 14 8 Брага 9 11 9 Морейренсе 9 11 10 Алверка 9 11 11 Фамаликан 9 10 12 Эштрела 9 10 13 Витория Гимарайнш 9 8 14 Маритиму 9 8 15 Риу Аве 9 7 16 Стыковая зона Каза Пия 10 7 17 Зона вылета Насьонал 9 7 18 Зона вылета Эшторил 9 2