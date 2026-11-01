Арока - Насьонал 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
01 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Арока
Арока
Насьонал
Фуншал
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|15
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|18
|зщ
|Орест Лебеденко
|6
|пз
|Espen van Ee
|8
|пз
|Таити Фукуи
|19
|пз
|Alfonso Trezza
|89
|пз
|Педру Сантуш
|7
|пз
|Найс Джуара
|17
|нп
|Ivan Barbero
|1
|вр
|Ренато Марин
|33
|зщ
|Chico Goncalves
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|21
|зщ
|Williams Kokolo
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|15
|пз
|Чиеб Лабиди
|8
|пз
|Мигель Баэса
|12
|пз
|Сон Мин Гю
|7
|нп
|Маркус Йенсен
|11
|нп
|Ставрос Гавриэл
|29
|нп
|Абдель Кадер Нджойя
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|06.05.2018
|Португалия - Сегунда
|37-й тур
|0 : 1
|22.12.2017
|Португалия - Сегунда
|18-й тур
|2 : 2
|28.01.2017
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|21.08.2016
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|01.05.2016
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 0
|02.01.2016
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|9
|18
| 5
Лига конференций
|Арока
|9
|17
|6
|Академику
|9
|17
|7
|Жил Висенте
|9
|14
|8
|Брага
|9
|11
|9
|Морейренсе
|9
|11
|10
|Алверка
|9
|11
|11
|Фамаликан
|9
|10
|12
|Эштрела
|9
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|9
|8
|14
|Маритиму
|9
|8
|15
|Риу Аве
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|9
|2
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