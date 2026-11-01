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Арока - Насьонал 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
01 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Арока
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Арока
Арока
Насьонал
Фуншал
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
15 Испания зщ Хави Санчес
3 Испания зщ Хосе Фонтан
18 Украина зщ Орест Лебеденко
6 Нидерланды пз Espen van Ee
8 Япония пз Таити Фукуи
19 Уругвай пз Alfonso Trezza
89 Португалия пз Педру Сантуш
7 Франция пз Найс Джуара
17 Испания нп Ivan Barbero
1 Италия вр Ренато Марин
33 Португалия зщ Chico Goncalves
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
21 Франция зщ Williams Kokolo
6 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
15 Тунис пз Чиеб Лабиди
8 Испания пз Мигель Баэса
12 Южная Корея пз Сон Мин Гю
7 Дания нп Маркус Йенсен
11 Кипр нп Ставрос Гавриэл
29 Камерун нп Абдель Кадер Нджойя
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Арока3 : 0Насьонал
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Насьонал1 : 2Арока
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Насьонал1 : 2Арока
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Арока1 : 0Насьонал
06.05.2018 Португалия - Сегунда 37-й тур Арока0 : 1Насьонал
22.12.2017 Португалия - Сегунда 18-й тур Насьонал2 : 2Арока
28.01.2017 Португалия - Примейра 19-й тур Насьонал1 : 1Арока
21.08.2016 Португалия - Примейра 2-й тур Арока2 : 0Насьонал
01.05.2016 Португалия - Примейра 32-й тур Арока3 : 0Насьонал
02.01.2016 Португалия - Примейра 15-й тур Насьонал2 : 2Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту927
2
Лига чемпионов
Бенфика922
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара918
5
Лига конференций
Арока917
6 Академику917
7 Жил Висенте914
8 Брага911
9 Морейренсе911
10 Алверка911
11 Фамаликан910
12 Эштрела910
13 Витория Гимарайнш98
14 Маритиму98
15 Риу Аве97
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал97
18
Зона вылета
Эшторил92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арока
0%
Ничья
0%
Насьонал
0%

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