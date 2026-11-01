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Эксельсиор - Твенте 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Херхюговард, Нидерланды);
Эксельсиор
Твенте

Стартовый состав
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Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Твенте
Энсхеде
1НидерландыврСтейн ван Гассел
3НидерландызщРик Мейссен
4ШвециязщКаспер Видель
14НидерландызщЯн Плуг
12АвстралиязщКейси Бос
6НидерландызщDaniel van Vianen
10НидерландыпзНоа Науйокс
20НидерландыпзЛеннард Хартьес
8ГрузияпзИракли Егоян
7НидерландынпАймен Слити
28НидерландынпNesto Groen
16НидерландыврЙоэль Дроммель
3НидерландызщРобин Проппер
4НидерландызщРуд Нейстад
29ДаниязщАске Адельгор
2ПольшапзMichal Rosiak
6АлжирпзРамиз Зерруки
20НидерландыпзТомас ван ден Белт
11НидерландыпзДан Ротс
10МароккопзЮнес Таха
27НорвегиянпСондре Эрьясетер
9НидерландынпВаут Вегорст
Главные тренеры
НидерландыДжон ван ден Бром
История личных встреч
24.01.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турТвенте0 : 0Эксельсиор
30.08.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 4-й турЭксельсиор1 : 0Твенте
10.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турЭксельсиор0 : 3Твенте
08.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турТвенте4 : 2Эксельсиор
01.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турЭксельсиор0 : 0Твенте
31.08.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 3-й турТвенте4 : 0Эксельсиор
23.12.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турЭксельсиор0 : 0Твенте
27.10.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турТвенте1 : 3Эксельсиор
12.02.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турЭксельсиор1 : 1Твенте
06.08.2016Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 1-й турТвенте1 : 2Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1024
2
Лига чемпионов
Аякс1021
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1020
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1020
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1020
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1018
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1015
8 Гронинген1015
9 Гоу Эхед Иглс1014
10 Камбюр1012
11 Утрехт1012
12 НЕК Неймеген1011
13 Эксельсиор1011
14 Спарта109
15 ПЕК Зволле108
16
Стыковая зона
Телстар106
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг106
18
Зона вылета
Виллем II102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эксельсиор
0%
Ничья
0%
Твенте
0%

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