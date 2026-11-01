Эксельсиор - Твенте 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Херхюговард, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|4
|зщ
|Каспер Видель
|14
|зщ
|Ян Плуг
|12
|зщ
|Кейси Бос
|6
|зщ
|Daniel van Vianen
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|20
|пз
|Леннард Хартьес
|8
|пз
|Иракли Егоян
|7
|нп
|Аймен Слити
|28
|нп
|Nesto Groen
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|3
|зщ
|Робин Проппер
|4
|зщ
|Руд Нейстад
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|2
|пз
|Michal Rosiak
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|11
|пз
|Дан Ротс
|10
|пз
|Юнес Таха
|27
|нп
|Сондре Эрьясетер
|9
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|10.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 3
|08.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|4 : 2
|01.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|31.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|4 : 0
|23.12.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 0
|27.10.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 3
|12.02.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 1
|06.08.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|10
|24
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|21
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|10
|20
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|10
|18
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|10
|15
|8
|Гронинген
|10
|15
|9
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|10
|Камбюр
|10
|12
|11
|Утрехт
|10
|12
|12
|НЕК Неймеген
|10
|11
|13
|Эксельсиор
|10
|11
|14
|Спарта
|10
|9
|15
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|10
|6
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|10
|2
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