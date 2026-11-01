Телстар - Утрехт 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Рихард Мартенс (Рейсберген, Нидерланды);
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Составы команд
Телстар
Велзен
Утрехт
Утрехт
История личных встреч
|11.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|4 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|10
|24
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|21
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|10
|20
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|10
|18
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|10
|15
|8
|Гронинген
|10
|15
|9
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|10
|Камбюр
|10
|12
|11
|Утрехт
|10
|12
|12
|НЕК Неймеген
|10
|11
|13
|Эксельсиор
|10
|11
|14
|Спарта
|10
|9
|15
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|10
|6
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|10
|2
Кто победит?
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