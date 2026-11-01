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Телстар - Утрехт 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Рихард Мартенс (Рейсберген, Нидерланды);
Телстар
Утрехт

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Составы команд
Телстар
Велзен
Утрехт
Утрехт
История личных встреч
11.04.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турУтрехт4 : 1Телстар
23.11.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 13-й турТелстар1 : 1Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1024
2
Лига чемпионов
Аякс1021
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1020
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1020
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1020
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1018
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1015
8 Гронинген1015
9 Гоу Эхед Иглс1014
10 Камбюр1012
11 Утрехт1012
12 НЕК Неймеген1011
13 Эксельсиор1011
14 Спарта109
15 ПЕК Зволле108
16
Стыковая зона
Телстар106
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг106
18
Зона вылета
Виллем II102
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Телстар
0%
Ничья
0%
Утрехт
100%

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