«Астон Вилла» и «Фулхэм» поделили очки в девятом туре АПЛ 

«Астон Вилла» не смогла добиться победы в домашнем матче с «Фулхэмом» в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме завершилась со счётом 1:1. Хозяева открыли счёт в первом тайме, однако после перерыва позволили сопернику восстановить равновесие. Главным арбитром матча был Сэмюэл Барротт.

У бирмингемцев была возможность выйти вперёд ещё до первого гола. На 16-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Фулхэма», но капитан хозяев Джон Макгинн не сумел реализовать одиннадцатиметровый, пробив в перекладину. Тем не менее «Астон Вилла» продолжила атаковать и на 39-й минуте добилась своего. Николас Джексон получил передачу от Йохана Манзамби, обыграл защитников и отправил мяч в ворота Бернда Лено.

После перерыва «Фулхэм» стал активнее действовать впереди и в итоге сумел сравнять счёт. На 64-й минуте гости заработали угловой, после подачи которого голкипер бирмингемцев Дзион Судзуки неудачно сыграл на выходе. Вратарь выпустил мяч из рук, и тот пересёк линию ворот. Автогол японского голкипера позволил лондонцам вернуться в игру — на табло загорелись цифры 1:1.

В оставшееся время обе команды пытались вырвать победу. «Астон Вилла» активнее шла вперёд, но реализовать свои моменты не смогла. В итоге соперники завершили встречу результативной ничьей. Для хозяев особенно обидным оказался тот факт, что они вели в счёте и имели шанс увеличить преимущество с пенальти, однако в итоге ограничились одним забитым мячом.

После девяти туров «Астон Вилла» имеет в активе 12 очков и занимает девятое место в таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» набрал девять баллов и располагается на 15-й строчке. Ничья позволила лондонцам пополнить очковый запас, а бирмингемцам не удалось приблизиться к командам из верхней части таблицы.

В следующем туре «Фулхэм» сыграет дома с «Ньюкасл Юнайтед» 7 ноября. «Астон Вилле» днём позже предстоит непростой выездной матч против «Манчестер Юнайтед».