06:11 ()
Расписание матчей
Воскресенье 01 ноября
Свернуть список

«Астон Вилла» и «Фулхэм» поделили очки в девятом туре АПЛ

Дата публикации: 01-11-2026 01:51

«Астон Вилла» и «Фулхэм» поделили очки в девятом туре АПЛ 

«Астон Вилла» не смогла добиться победы в домашнем матче с «Фулхэмом» в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме завершилась со счётом 1:1. Хозяева открыли счёт в первом тайме, однако после перерыва позволили сопернику восстановить равновесие. Главным арбитром матча был Сэмюэл Барротт.

У бирмингемцев была возможность выйти вперёд ещё до первого гола. На 16-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Фулхэма», но капитан хозяев Джон Макгинн не сумел реализовать одиннадцатиметровый, пробив в перекладину. Тем не менее «Астон Вилла» продолжила атаковать и на 39-й минуте добилась своего. Николас Джексон получил передачу от Йохана Манзамби, обыграл защитников и отправил мяч в ворота Бернда Лено.

После перерыва «Фулхэм» стал активнее действовать впереди и в итоге сумел сравнять счёт. На 64-й минуте гости заработали угловой, после подачи которого голкипер бирмингемцев Дзион Судзуки неудачно сыграл на выходе. Вратарь выпустил мяч из рук, и тот пересёк линию ворот. Автогол японского голкипера позволил лондонцам вернуться в игру — на табло загорелись цифры 1:1.

В оставшееся время обе команды пытались вырвать победу. «Астон Вилла» активнее шла вперёд, но реализовать свои моменты не смогла. В итоге соперники завершили встречу результативной ничьей. Для хозяев особенно обидным оказался тот факт, что они вели в счёте и имели шанс увеличить преимущество с пенальти, однако в итоге ограничились одним забитым мячом.

После девяти туров «Астон Вилла» имеет в активе 12 очков и занимает девятое место в таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» набрал девять баллов и располагается на 15-й строчке. Ничья позволила лондонцам пополнить очковый запас, а бирмингемцам не удалось приблизиться к командам из верхней части таблицы.

В следующем туре «Фулхэм» сыграет дома с «Ньюкасл Юнайтед» 7 ноября. «Астон Вилле» днём позже предстоит непростой выездной матч против «Манчестер Юнайтед».

Социальные комментарии Cackle
  • «Бавария» упустила победу над «Боруссией» Дортмунд в центральном матче 8-го тура немецкой Бундеслиги
    «Бавария» упустила победу над «Боруссией» Дортмунд в центральном матче 8-го тура немецкой Бундеслиги
    «Бавария» и дортмундская «Боруссия» не выявили победителя в центральном матче 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на...
  • «Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» и поднялся в верхнюю половину таблицы
    «Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» и поднялся в верхнюю половину таблицы
    «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча в Лондоне...
  • «Родина» совершила камбэк и обыграла «Краснодар» в 13-м туре РПЛ
    «Родина» совершила камбэк и обыграла «Краснодар» в 13-м туре РПЛ
    «Краснодар» продолжает терять очки в чемпионате России. В матче 13-го тура Альфа-Банк РПЛ действующий участник борьбы за верхние строчки таблицы...
  • «Рома» забила пять мячей «Удинезе» и укрепилась на третьем месте в Серии А
    «Рома» забила пять мячей «Удинезе» и укрепилась на третьем месте в Серии А
    «Рома» одержала убедительную победу над «Удинезе» в матче 10-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась на стадионе «Блюэнерджи» в Удине и...
  • AS рассказал об отношении в «Реале» к украинскому голкиперу Андрею Лунину
    AS рассказал об отношении в «Реале» к украинскому голкиперу Андрею Лунину
    Андрей Лунин пользуется большим уважением внутри мадридского «Реала», несмотря на конкуренцию за место основного голкипера. Об этом рассказало...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close