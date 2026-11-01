«Милан» обыграл «Интер» в дерби и нанёс сопернику первое поражение в Серии А 

«Милан» одержал победу над «Интером» в главном матче 10-го тура итальянской Серии А. Миланское дерби состоялось на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») и завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев. Судьба встречи во многом решилась ещё до перерыва: футболисты «россонери» трижды поразили ворота соперника, а «Интер» сумел ответить лишь одним голом. Главным арбитром был Марко Гуида из Торре-Аннунциаты.

«Милан» начал встречу очень активно и открыл счёт уже на четвёртой минуте. Кристиан Пулишич завершил атаку точным ударом головой после подачи Диегу Морейры с правого фланга. Не прошло и десяти минут, как преимущество хозяев стало ещё более внушительным. На 10-й минуте Адриен Рабьо воспользовался розыгрышем углового и отправил мяч в сетку ударом с левой ноги.

«Интер» оказался в непростом положении, но постепенно сумел наладить игру в атаке. На 22-й минуте команда сократила отставание после стандартного положения. Хакан Чалханоглу подал угловой, Мануэль Аканджи продлил передачу, а Алессандро Бастони оказался в нужном месте и головой переправил мяч в ворота Майка Меньяна.

После этого у «нерадзурри» появились возможности сравнять счёт. В частности, голкипер «Милана» выручил команду после опасного удара Дейджеда Спенса. Однако вместо равного результата гости получили ещё один пропущенный мяч. На 43-й минуте Диегу Морейра самостоятельно завершил атаку: полузащитник исполнил штрафной удар и отправил мяч над стенкой в ближний угол ворот Хосепа Мартинеса. Таким образом, к перерыву «россонери» вели 3:1.

Во втором тайме «Интер» пытался сократить разрыв, но хозяева достаточно уверенно действовали в обороне. На 75-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Милана» после эпизода с участием Генриха Мхитаряна, однако после просмотра VAR решение было отменено. В оставшееся время счёт не изменился, и команда «Милана» довела матч до победы.

Успех в дерби позволил «россонери» набрать 21 очко и подняться на четвёртое место в таблице Серии А. «Интер» сохранил вторую позицию с 25 баллами. При этом поражение стало для команды первым в нынешнем чемпионате.

В следующем туре, 8 ноября, «Милан» сыграет на выезде с «Дженоа», а «Интер» в тот же день примет «Комо».