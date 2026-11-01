Ротор - Уфа 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 16-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Ротор Волгоград Уфа Уфа Главные тренеры Дмитрий Владимирович Парфёнов Омари Михайлович Тетрадзе История личных встреч 10.05.2026 Россия — Лига Pari 33-й тур 1 : 0 10.08.2025 Россия — Лига Pari 4-й тур 1 : 0 24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 0 : 2 27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 0 08.06.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур 0 : 0 03.03.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 1-й тур 0 : 1 23.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 11-й тур 3 : 0 30.07.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 3-й тур 1 : 1 12.12.2020 Россия — Премьер-Лига 18-й тур 1 : 0 03.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 16 43 2 Повышение Сочи 15 32 3 Плей-офф за повышение Торпедо М 15 28 4 Плей-офф за повышение Велес 17 28 5 Урал 15 28 6 Спартак Кс 16 28 7 Шинник 15 23 8 Волга Ул 17 22 9 Уфа 15 21 10 Арсенал Т 16 19 11 Ротор 15 19 12 Ленинградец 16 17 13 Челябинск 15 15 14 Енисей 16 14 15 СКА-Хабаровск 16 13 16 Зона вылета КАМАЗ 15 13 17 Зона вылета Нефтехимик 16 13 18 Зона вылета Текстильщик 16 11