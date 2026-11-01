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Ротор - Уфа 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 16-й тур
Ротор
Уфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Ротор
Волгоград
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
10.05.2026 Россия — Лига Pari 33-й тур Уфа1 : 0Ротор
10.08.2025 Россия — Лига Pari 4-й тур Ротор1 : 0Уфа
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Ротор0 : 2Уфа
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Уфа2 : 0Ротор
08.06.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур Уфа0 : 0Ротор
03.03.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 1-й тур Ротор0 : 1Уфа
23.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 11-й тур Уфа3 : 0Ротор
30.07.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 3-й тур Ротор1 : 1Уфа
12.12.2020 Россия — Премьер-Лига 18-й тур Ротор1 : 0Уфа
03.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Уфа0 : 0Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1643
2
Повышение
Сочи1532
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1528
4
Плей-офф за повышение
Велес1728
5 Урал1528
6 Спартак Кс1628
7 Шинник1523
8 Волга Ул1722
9 Уфа1521
10 Арсенал Т1619
11 Ротор1519
12 Ленинградец1617
13 Челябинск1515
14 Енисей1614
15 СКА-Хабаровск1613
16
Зона вылета
КАМАЗ1513
17
Зона вылета
Нефтехимик1613
18
Зона вылета
Текстильщик1611
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ротор
100%
Ничья
0%
Уфа
0%

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