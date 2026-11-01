Ротор - Уфа 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Ротор
Волгоград
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
|10.05.2026
|Россия — Лига Pari
|33-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Россия — Лига Pari
|4-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|08.06.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 1-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 11-й тур
|3 : 0
|30.07.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 3-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Россия — Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 0
|03.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|16
|43
| 2
Повышение
|Сочи
|15
|32
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|15
|28
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|17
|28
|5
|Урал
|15
|28
|6
|Спартак Кс
|16
|28
|7
|Шинник
|15
|23
|8
|Волга Ул
|17
|22
|9
|Уфа
|15
|21
|10
|Арсенал Т
|16
|19
|11
|Ротор
|15
|19
|12
|Ленинградец
|16
|17
|13
|Челябинск
|15
|15
|14
|Енисей
|16
|14
|15
|СКА-Хабаровск
|16
|13
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|16
|11
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