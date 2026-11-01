Фрозиноне - Торино 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16310 01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А , 10-й тур Главный судья: Джузеппе Мучера (Италия);

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Составы команд Фрозиноне Фрозиноне Торино Турин 22 вр Лоренцо Пальмизани 3 зщ Габриэле Кальвани 2 зщ Джорджио Читтадини 79 зщ Gabriele Bracaglia 20 пз Энтони Ойоно 14 пз Джакомо Кало 73 пз Патрицио Мазини 10 пз Романо Шмид 7 нп Фарес Геджемис 17 нп Георгий Квернадзе 9 нп Антонио Раймондо 20 вр Лукас Перри 23 зщ Сауль Коко-Басси 44 зщ Ардиан Исмайли 15 зщ Пьетро Комуццо 21 пз Дэниел Браганса 77 пз Алессио Каччамани 28 пз Киян Фитц-Джим 10 пз Никола Влашич 45 пз Рафик Белгали 19 нп Че Адамс 18 нп Джованни Симеоне Главные тренеры Иньяцио Абате История личных встреч 21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 0 10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 0 : 0 02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала 1 : 2 ДВ 10.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 2 05.10.2018 Италия - Серия А 8-й тур 3 : 2 16.01.2016 Италия - Серия А 20-й тур 4 : 2 23.08.2015 Италия - Серия А 1-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Интер М 9 25 2 Лига чемпионов Лацио 9 25 3 Лига чемпионов Рома 9 21 4 Лига чемпионов Комо 9 20 5 Лига Европы Милан 9 18 6 Лига конференций Фрозиноне 9 17 7 Наполи 9 14 8 Ювентус 9 14 9 Болонья 10 14 10 Торино 9 13 11 Кальяри 9 13 12 Аталанта 9 11 13 Дженоа 9 10 14 Лечче 9 9 15 Сассуоло 9 8 16 Монца 10 7 17 Удинезе 9 5 18 Зона вылета Парма 9 5 19 Зона вылета Фиорентина 9 5 20 Зона вылета Венеция 9 3