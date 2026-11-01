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Фрозиноне - Торино 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16310
01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Джузеппе Мучера (Италия);
Фрозиноне
Торино

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Торино
Турин
22 Италия вр Лоренцо Пальмизани
3 Италия зщ Габриэле Кальвани
2 Италия зщ Джорджио Читтадини
79 Италия зщ Gabriele Bracaglia
20 Габон пз Энтони Ойоно
14 Италия пз Джакомо Кало
73 Италия пз Патрицио Мазини
10 Австрия пз Романо Шмид
7 Алжир нп Фарес Геджемис
17 Грузия нп Георгий Квернадзе
9 Италия нп Антонио Раймондо
20 Бразилия вр Лукас Перри
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
44 Албания зщ Ардиан Исмайли
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
21 Португалия пз Дэниел Браганса
77 Италия пз Алессио Каччамани
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
10 Хорватия пз Никола Влашич
45 Алжир пз Рафик Белгали
19 Шотландия нп Че Адамс
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
Главные тренеры
Италия Иньяцио Абате
История личных встреч
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Торино0 : 0Фрозиноне
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Фрозиноне0 : 0Торино
02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Торино1 : 2 ДВФрозиноне
10.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур Фрозиноне1 : 2Торино
05.10.2018 Италия - Серия А 8-й тур Торино3 : 2Фрозиноне
16.01.2016 Италия - Серия А 20-й тур Торино4 : 2Фрозиноне
23.08.2015 Италия - Серия А 1-й тур Фрозиноне1 : 2Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М925
2
Лига чемпионов
Лацио925
3
Лига чемпионов
Рома921
4
Лига чемпионов
Комо920
5
Лига Европы
Милан918
6
Лига конференций
Фрозиноне917
7 Наполи914
8 Ювентус914
9 Болонья1014
10 Торино913
11 Кальяри913
12 Аталанта911
13 Дженоа910
14 Лечче99
15 Сассуоло98
16 Монца107
17 Удинезе95
18
Зона вылета
Парма95
19
Зона вылета
Фиорентина95
20
Зона вылета
Венеция93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фрозиноне
0%
Ничья
0%
Торино
0%

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