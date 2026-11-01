Фрозиноне - Торино 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16310
01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Джузеппе Мучера (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Торино
Турин
|22
|вр
|Лоренцо Пальмизани
|3
|зщ
|Габриэле Кальвани
|2
|зщ
|Джорджио Читтадини
|79
|зщ
|Gabriele Bracaglia
|20
|пз
|Энтони Ойоно
|14
|пз
|Джакомо Кало
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|10
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Фарес Геджемис
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
|9
|нп
|Антонио Раймондо
|20
|вр
|Лукас Перри
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|21
|пз
|Дэниел Браганса
|77
|пз
|Алессио Каччамани
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|10
|пз
|Никола Влашич
|45
|пз
|Рафик Белгали
|19
|нп
|Че Адамс
|18
|нп
|Джованни Симеоне
Главные тренеры
|Иньяцио Абате
История личных встреч
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|05.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|16.01.2016
|Италия - Серия А
|20-й тур
|4 : 2
|23.08.2015
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|9
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|9
|20
| 5
Лига Европы
|Милан
|9
|18
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|9
|17
|7
|Наполи
|9
|14
|8
|Ювентус
|9
|14
|9
|Болонья
|10
|14
|10
|Торино
|9
|13
|11
|Кальяри
|9
|13
|12
|Аталанта
|9
|11
|13
|Дженоа
|9
|10
|14
|Лечче
|9
|9
|15
|Сассуоло
|9
|8
|16
|Монца
|10
|7
|17
|Удинезе
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Парма
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|9
|3
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