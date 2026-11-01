«Барселона» разгромила «Алавес» в матче 11-го тура после двух поражений подряд 

«Барселона» одержала крупную победу над «Алавесом» в домашнем матче 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Спотифай Камп Ноу» завершилась со счётом 6:1. Каталонцы забили четыре мяча ещё до перерыва, а после отдыха продолжили атаковать и довели преимущество до пяти голов. Главным арбитром матча был Адриан Кордеро Вега.

Счёт открылся уже на восьмой минуте. Рафинья завершил атаку хозяев после передачи Фермина Лопеса и отправил мяч в сетку. На 23-й минуте сам Фермин отметился голом: полузащитник получил передачу от Ламина Ямаля и удвоил преимущество каталонцев. Гости не успевали справляться с быстрыми атаками соперника, а на 41-й минуте Рафинья оформил дубль. Бразилец вновь оказался на завершающей позиции после передачи Фермина.

Перед самым перерывом «Барселона» забила ещё раз. На первой компенсированной минуте Ламин Ямаль точно пробил из-за пределов штрафной и сделал счёт 4:0. Таким образом, уже к перерыву хозяева практически сняли вопрос о победителе.

Во втором тайме каталонцы не сбавили обороты. На 64-й минуте Ямаль получил передачу от вышедшего на замену Габриэла Жезуса и отправил мяч в ворота. Изначально гол был отменён из-за положения вне игры, однако после проверки VAR арбитр изменил решение и засчитал взятие ворот.

На 81-й минуте преимущество «Барселоны» достигло пяти мячей. Энтони Гордон воспользовался передачей Родри и переиграл голкипера «Алавеса». Гости всё же сумели забить гол престижа: на 84-й минуте Мариано Диас воспользовался ошибкой Родри при владении мячом и установил окончательный результат — 6:1.

Для «Барселоны» эта победа стала убедительным ответом на недавние неудачи. Каталонцы прервали серию поражений от «Реала» в чемпионате и «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, вновь продемонстрировав высокую результативность. Особенно заметный вклад в успех внесли Рафинья и Ламин Ямаль, забившие по два мяча. Фермин Лопес также провёл результативный матч: на его счету гол и две голевые передачи.

После 11 туров «Барселона» набрала 30 очков и продолжает возглавлять таблицу Ла Лиги. Преимущество каталонцев над ближайшим преследователем, мадридским «Атлетико», составляет два балла. «Алавес» остаётся с 12 очками.

В следующем туре «Алавес» 6 ноября сыграет на выезде с «Севильей» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». «Барселону» 8 ноября ждёт непростой выездной матч против мадридского «Атлетико».