06:14 ()
Расписание матчей
Воскресенье 01 ноября
Свернуть список

Хетафе - Севилья 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
01 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 11-й тур
Хетафе
Севилья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Севилья
Севилья
13 Испания вр Давид Сория
17 Испания зщ Кико Фемения
14 Испания зщ Даниэль Карвахаль
8 Сербия зщ Неманья Гудель
26 Кот-д&#039;Ивуар зщ Жан Ив Валу
3 Испания зщ Давинчи
2 Того зщ Джене
11 Испания пз Рамон Терратс
16 Испания пз Франчо Серрано
10 Уругвай нп Мартин Сатриано
20 Испания нп Иван Асон
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
2 Испания зщ Хуан Иглесиас
5 Испания зщ Андрес Кастрин
4 Испания зщ Кике Салас
17 Чили зщ Габриэль Суасо
6 Франция пз Люсьен Агуме
24 Франция пз Юссуф Фофана
20 Португалия пз Фелиш Коррея
21 Нигерия нп Чидера Эджуке
16 Испания нп Исаак Ромеро
19 Бельгия нп Лукас Стассин
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Хетафе0 : 1Севилья
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Севилья1 : 2Хетафе
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Хетафе0 : 0Севилья
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Севилья1 : 0Хетафе
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Хетафе0 : 1Севилья
16.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала Хетафе1 : 3Севилья
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Севилья0 : 3Хетафе
19.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Хетафе2 : 0Севилья
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Севилья2 : 1Хетафе
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Севилья1 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М1128
2
Лига чемпионов
Барселона1027
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
4
Лига чемпионов
Бетис1020
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1019
6
Лига конференций
Севилья1017
7 Атлетик Б912
8 Алавес1012
9 Сельта1012
10 Вильярреал1112
11 Эспаньол1111
12 Осасуна1011
13 Расинг1011
14 Депортиво1011
15 Эльче1010
16 Леванте1110
17 Райо Вальекано99
18
Зона вылета
Хетафе109
19
Зона вылета
Валенсия106
20
Зона вылета
Малага105
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хетафе
0%
Ничья
0%
Севилья
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close