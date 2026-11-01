Хетафе - Севилья 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
01 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Хетафе
Хетафе
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|14
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
|3
|зщ
|Давинчи
|2
|зщ
|Джене
|11
|пз
|Рамон Терратс
|16
|пз
|Франчо Серрано
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|20
|нп
|Иван Асон
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|24
|пз
|Юссуф Фофана
|20
|пз
|Фелиш Коррея
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|16
|нп
|Исаак Ромеро
|19
|нп
|Лукас Стассин
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 3
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|10
|20
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|10
|17
|7
|Атлетик Б
|9
|12
|8
|Алавес
|10
|12
|9
|Сельта
|10
|12
|10
|Вильярреал
|11
|12
|11
|Эспаньол
|11
|11
|12
|Осасуна
|10
|11
|13
|Расинг
|10
|11
|14
|Депортиво
|10
|11
|15
|Эльче
|10
|10
|16
|Леванте
|11
|10
|17
|Райо Вальекано
|9
|9
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|10
|5
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