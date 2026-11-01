Хетафе - Севилья 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393 01 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 11-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Хетафе Хетафе Севилья Севилья 13 вр Давид Сория 17 зщ Кико Фемения 14 зщ Даниэль Карвахаль 8 зщ Неманья Гудель 26 зщ Жан Ив Валу 3 зщ Давинчи 2 зщ Джене 11 пз Рамон Терратс 16 пз Франчо Серрано 10 нп Мартин Сатриано 20 нп Иван Асон 1 вр Одиссеас Влаходимос 2 зщ Хуан Иглесиас 5 зщ Андрес Кастрин 4 зщ Кике Салас 17 зщ Габриэль Суасо 6 пз Люсьен Агуме 24 пз Юссуф Фофана 20 пз Фелиш Коррея 21 нп Чидера Эджуке 16 нп Исаак Ромеро 19 нп Лукас Стассин Главные тренеры Хосе Бордалас Луис Гарсия Пласа История личных встреч 22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 0 : 1 25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 2 01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 0 : 0 14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 1 : 0 30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур 0 : 1 16.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала 1 : 3 16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур 0 : 3 19.03.2023 Испания - Примера 26-й тур 2 : 0 08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур 2 : 1 09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Атлетико М 11 28 2 Лига чемпионов Барселона 10 27 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 10 24 4 Лига чемпионов Бетис 10 20 5 Лига Европы Реал Сосьедад 10 19 6 Лига конференций Севилья 10 17 7 Атлетик Б 9 12 8 Алавес 10 12 9 Сельта 10 12 10 Вильярреал 11 12 11 Эспаньол 11 11 12 Осасуна 10 11 13 Расинг 10 11 14 Депортиво 10 11 15 Эльче 10 10 16 Леванте 11 10 17 Райо Вальекано 9 9 18 Зона вылета Хетафе 10 9 19 Зона вылета Валенсия 10 6 20 Зона вылета Малага 10 5