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Париж - Монако 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
01 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Париж
Монако

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Париж
Париж
Монако
Монако
16 Франция вр Обед Нкамбадио
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
6 Бразилия зщ Отавио
42 Италия зщ Диего Коппола
23 Франция пз Руди Матондо
33 Франция пз Пьер Леэ-Мелу
20 Франция пз Максим Лопес
7 Франция пз Пабло Пажи
10 Алжир пз Илан Кеббаль
11 Кот-д&#039;Ивуар нп Жан-Филипп Крассо
9 Мали нп Лассин Синайоко
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
2 Бразилия зщ Вандерсон
72 Сенегал зщ Садибу Сане
20 Португалия зщ Флавиу Назинью
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
6 Швейцария пз Денис Закария
10 Россия пз Александр Головин
28 Франция пз Мамаду Кулибали
8 Сенегал пз Ламин Камара
11 Франция нп Маттис Аблин
29 Германия нп Парис Бруннер
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Бразилия Филипе Луис
История личных встреч
10.04.2026 Франция — Лига 1 29-й тур Париж4 : 1Монако
01.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Монако0 : 1Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Ренн916
4
Лига чемпионов
Монако815
5
Лига Европы
Лион814
6
Лига конференций
Париж814
7 Ницца914
8 Ланс913
9 Марсель812
10 Лорьян812
11 Тулуза810
12 Осер810
13 Брест89
14 Анже88
15 Ле-Ман87
16
Стыковая зона
Страсбург87
17
Зона вылета
Труа85
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Париж
0%
Ничья
0%
Монако
0%

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