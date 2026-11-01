Париж - Монако 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000 01 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1 , 9-й тур Главный судья: Жереми Стина (Франция);

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Составы команд Париж Париж Монако Монако 16 вр Обед Нкамбадио 5 зщ Мустафа Мбов 6 зщ Отавио 42 зщ Диего Коппола 23 пз Руди Матондо 33 пз Пьер Леэ-Мелу 20 пз Максим Лопес 7 пз Пабло Пажи 10 пз Илан Кеббаль 11 нп Жан-Филипп Крассо 9 нп Лассин Синайоко 1 вр Лукаш Градецки 2 зщ Вандерсон 72 зщ Садибу Сане 20 зщ Флавиу Назинью 4 зщ Джордан Тезе 6 пз Денис Закария 10 пз Александр Головин 28 пз Мамаду Кулибали 8 пз Ламин Камара 11 нп Маттис Аблин 29 нп Парис Бруннер Главные тренеры Лиам Росеньор Филипе Луис История личных встреч 10.04.2026 Франция — Лига 1 29-й тур 4 : 1 01.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов ПСЖ 9 20 2 Лига чемпионов Лилль 9 18 3 Лига чемпионов Ренн 9 16 4 Лига чемпионов Монако 8 15 5 Лига Европы Лион 8 14 6 Лига конференций Париж 8 14 7 Ницца 9 14 8 Ланс 9 13 9 Марсель 8 12 10 Лорьян 8 12 11 Тулуза 8 10 12 Осер 8 10 13 Брест 8 9 14 Анже 8 8 15 Ле-Ман 8 7 16 Стыковая зона Страсбург 8 7 17 Зона вылета Труа 8 5 18 Зона вылета Гавр 9 2