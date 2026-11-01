Париж - Монако 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
01 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Париж
Париж
Монако
Монако
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|6
|зщ
|Отавио
|42
|зщ
|Диего Коппола
|23
|пз
|Руди Матондо
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|20
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Пабло Пажи
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
|9
|нп
|Лассин Синайоко
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|6
|пз
|Денис Закария
|10
|пз
|Александр Головин
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|8
|пз
|Ламин Камара
|11
|нп
|Маттис Аблин
|29
|нп
|Парис Бруннер
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Филипе Луис
История личных встреч
|10.04.2026
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|4 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|9
|16
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Париж
|8
|14
|7
|Ницца
|9
|14
|8
|Ланс
|9
|13
|9
|Марсель
|8
|12
|10
|Лорьян
|8
|12
|11
|Тулуза
|8
|10
|12
|Осер
|8
|10
|13
|Брест
|8
|9
|14
|Анже
|8
|8
|15
|Ле-Ман
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Труа
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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