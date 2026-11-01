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Колос - Полесье 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
01 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Колос
Полесье

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Составы команд
Колос
Ковалёвка
Полесье
Житомир
Главные тренеры
УкраинаРуслан Петрович Ротань
История личных встреч
22.02.2026Украина — Премьер-лига17-й турКолос0 : 2Полесье
10.08.2025Украина — Премьер-лига2-й турПолесье0 : 1Колос
27.04.2025Украина — Премьер-лига26-й турКолос1 : 1Полесье
25.10.2024Украина — Премьер-лига11-й турПолесье1 : 1Колос
14.04.2024Украина - Премьер-лига24-й турПолесье1 : 0Колос
01.10.2023Украина - Премьер-лига9-й турКолос0 : 0Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1128
2
Лига конференций
Полесье1025
3
Лига конференций
Металлист 1925921
4 Динамо К919
5 Карпаты1016
6 ЛНЗ Черкассы1015
7 Заря1015
8 Колос911
9 Черноморец109
10 Эпицентр109
11 Буковина109
12 Верес119
13
Стыковая зона
Левый Берег98
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар107
15
Зона вылета
Кривбасс86
16
Зона вылета
Кудровка105
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Колос
0%
Ничья
0%
Полесье
0%

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