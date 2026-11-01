Лечче - Дженоа 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
01 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Лечче
Лечче
Дженоа
Генуя
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|25
|зщ
|Антонино Галло
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|79
|пз
|Умар Нгом
|14
|пз
|Юссеф Мале
|77
|пз
|Мохамед Каба
|99
|нп
|Жоэль Монтейру
|9
|нп
|Никола Штулич
|7
|нп
|Амар Фатах
|1
|вр
|Юстин Бейло
|3
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|2
|зщ
|Марио Митай
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|25
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|24.05.2026
|Италия — Серия А
|38-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|14.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|11.08.2018
|Кубок Италии
|3-й раунд
|4 : 0
|12.08.2016
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|9
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|9
|20
| 5
Лига Европы
|Милан
|9
|18
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|9
|17
|7
|Наполи
|9
|14
|8
|Ювентус
|9
|14
|9
|Торино
|9
|13
|10
|Кальяри
|9
|13
|11
|Аталанта
|9
|11
|12
|Болонья
|9
|11
|13
|Дженоа
|9
|10
|14
|Лечче
|9
|9
|15
|Сассуоло
|9
|8
|16
|Монца
|9
|7
|17
|Удинезе
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Парма
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|9
|3
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