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Лечче - Дженоа 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
01 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Лечче
Дженоа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Лечче
Лечче
Дженоа
Генуя
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
25 Италия зщ Антонино Галло
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
79 Мавритания пз Умар Нгом
14 Марокко пз Юссеф Мале
77 Франция пз Мохамед Каба
99 Швейцария нп Жоэль Монтейру
9 Сербия нп Никола Штулич
7 Швеция нп Амар Фатах
1 Нидерланды вр Юстин Бейло
3 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
22 Мексика зщ Хоан Васкес
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
2 Албания зщ Марио Митай
18 Черногория пз Милутин Осмаич
8 Италия пз Томмазо Бальданци
32 Дания пз Мортен Френнруп
25 Кот-д&#039;Ивуар пз Хамед Жуниор Траоре
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
24.05.2026 Италия — Серия А 38-й тур Лечче1 : 0Дженоа
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Дженоа0 : 0Лечче
14.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Дженоа2 : 1Лечче
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Лечче0 : 0Дженоа
28.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Дженоа2 : 1Лечче
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Лечче1 : 0Дженоа
19.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа2 : 1Лечче
08.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Лечче2 : 2Дженоа
11.08.2018 Кубок Италии 3-й раунд Дженоа4 : 0Лечче
12.08.2016 Кубок Италии 3-й раунд Дженоа3 : 2Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М925
2
Лига чемпионов
Лацио925
3
Лига чемпионов
Рома921
4
Лига чемпионов
Комо920
5
Лига Европы
Милан918
6
Лига конференций
Фрозиноне917
7 Наполи914
8 Ювентус914
9 Торино913
10 Кальяри913
11 Аталанта911
12 Болонья911
13 Дженоа910
14 Лечче99
15 Сассуоло98
16 Монца97
17 Удинезе95
18
Зона вылета
Парма95
19
Зона вылета
Фиорентина95
20
Зона вылета
Венеция93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лечче
0%
Ничья
0%
Дженоа
0%

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