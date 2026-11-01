Лечче - Дженоа 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876 01 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А , 10-й тур Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Лечче Лечче Дженоа Генуя 30 вр Владимиро Фальконе 17 зщ Данилу Вейга 25 зщ Антонино Галло 44 зщ Тьягу Габриэл 5 зщ Джамиль Зиберт 79 пз Умар Нгом 14 пз Юссеф Мале 77 пз Мохамед Каба 99 нп Жоэль Монтейру 9 нп Никола Штулич 7 нп Амар Фатах 1 вр Юстин Бейло 3 зщ Кингсли Эхизибуэ 27 зщ Алессандро Маркандалли 22 зщ Хоан Васкес 5 зщ Лео Эстигор 2 зщ Марио Митай 18 пз Милутин Осмаич 8 пз Томмазо Бальданци 32 пз Мортен Френнруп 25 пз Хамед Жуниор Траоре 29 нп Лоренцо Коломбо Главные тренеры Эусебио Ди Франческо Даниэле Де Росси История личных встреч 24.05.2026 Италия — Серия А 38-й тур 1 : 0 23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 0 14.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 2 : 1 05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 0 28.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур 2 : 1 22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 1 : 0 19.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 1 08.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур 2 : 2 11.08.2018 Кубок Италии 3-й раунд 4 : 0 12.08.2016 Кубок Италии 3-й раунд 3 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Интер М 9 25 2 Лига чемпионов Лацио 9 25 3 Лига чемпионов Рома 9 21 4 Лига чемпионов Комо 9 20 5 Лига Европы Милан 9 18 6 Лига конференций Фрозиноне 9 17 7 Наполи 9 14 8 Ювентус 9 14 9 Торино 9 13 10 Кальяри 9 13 11 Аталанта 9 11 12 Болонья 9 11 13 Дженоа 9 10 14 Лечче 9 9 15 Сассуоло 9 8 16 Монца 9 7 17 Удинезе 9 5 18 Зона вылета Парма 9 5 19 Зона вылета Фиорентина 9 5 20 Зона вылета Венеция 9 3