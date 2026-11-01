Торпедо-БелАЗ - Белшина 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
|20.06.2026
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 3
|30.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 3
|11.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 1
|27.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|01.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|25.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 2
|03.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|26
|58
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|26
|56
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|26
|55
|4
|Динамо-Брест
|27
|50
|5
|Неман
|26
|43
|6
|Витебск
|27
|40
|7
|Гомель
|27
|40
|8
|Минск
|26
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|26
|33
|10
|Славия-Мозырь
|26
|31
|11
|Барановичи
|27
|31
|12
|Арсенал Дз
|27
|27
|13
|Белшина
|26
|24
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|27
|23
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|27
|21
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|27
|17
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