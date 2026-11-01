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Торпедо-БелАЗ - Белшина 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Торпедо-БелАЗ
Белшина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
20.06.2026 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Белшина0 : 2Торпедо-БелАЗ
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Белшина
08.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Белшина0 : 0Торпедо-БелАЗ
11.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Белшина1 : 3Торпедо-БелАЗ
30.04.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 3Белшина
11.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Белшина2 : 1Торпедо-БелАЗ
27.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Белшина
01.10.2016 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Белшина1 : 3Торпедо-БелАЗ
25.05.2016 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2Белшина
03.10.2015 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Белшина1 : 0Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн2658
2
Лига конференций
МЛ Витебск2656
3
Лига конференций
Ислочь2655
4 Динамо-Брест2750
5 Неман2643
6 Витебск2740
7 Гомель2740
8 Минск2634
9 Торпедо-БелАЗ2633
10 Славия-Мозырь2631
11 Барановичи2731
12 Арсенал Дз2727
13 Белшина2624
14
Стыковая зона
Днепр М2723
15
Зона вылета
БАТЭ2721
16
Зона вылета
Нафтан2717
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Торпедо-БелАЗ
0%
Ничья
0%
Белшина
0%

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