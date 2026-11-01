Торпедо-БелАЗ - Белшина 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524 01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 27-й тур

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Составы команд Торпедо-БелАЗ Жодино Белшина Бобруйск История личных встреч 20.06.2026 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 2 19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 1 08.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 0 : 0 11.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 3 30.04.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 3 11.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 2 : 1 27.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 1 : 0 01.10.2016 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 3 25.05.2016 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 2 : 2 03.10.2015 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Динамо Мн 26 58 2 Лига конференций МЛ Витебск 26 56 3 Лига конференций Ислочь 26 55 4 Динамо-Брест 27 50 5 Неман 26 43 6 Витебск 27 40 7 Гомель 27 40 8 Минск 26 34 9 Торпедо-БелАЗ 26 33 10 Славия-Мозырь 26 31 11 Барановичи 27 31 12 Арсенал Дз 27 27 13 Белшина 26 24 14 Стыковая зона Днепр М 27 23 15 Зона вылета БАТЭ 27 21 16 Зона вылета Нафтан 27 17