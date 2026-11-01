Сочи - Урал 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 16-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Сочи Сочи Урал Екатеринбург Главные тренеры Игорь Витальевич Осинькин Сергей Николаевич Юран История личных встреч 09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 0 14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0 21.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур 2 : 2 22.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 4 03.06.2023 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 1 : 0 30.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 2 20.10.2022 Fonbet Кубок России Группа D 2 : 3 31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа D 2 : 0 27.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур 1 : 1 09.08.2021 Россия — Премьер-Лига 3-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 16 43 2 Повышение Сочи 15 32 3 Плей-офф за повышение Торпедо М 15 28 4 Плей-офф за повышение Велес 17 28 5 Урал 15 28 6 Спартак Кс 16 28 7 Шинник 15 23 8 Волга Ул 17 22 9 Уфа 15 21 10 Арсенал Т 16 19 11 Ротор 15 19 12 Ленинградец 16 17 13 Челябинск 15 15 14 Енисей 16 14 15 СКА-Хабаровск 16 13 16 Зона вылета КАМАЗ 15 13 17 Зона вылета Нефтехимик 16 13 18 Зона вылета Текстильщик 16 11