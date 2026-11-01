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Сочи - Урал 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 16-й тур
Сочи
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Сочи
Сочи
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Сочи1 : 0Урал
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Урал2 : 0Сочи
21.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Сочи2 : 2Урал
22.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Урал1 : 4Сочи
03.06.2023 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Урал1 : 0Сочи
30.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Сочи2 : 2Урал
20.10.2022 Fonbet Кубок России Группа D Сочи2 : 3Урал
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа D Урал2 : 0Сочи
27.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Урал1 : 1Сочи
09.08.2021 Россия — Премьер-Лига 3-й тур Сочи2 : 0Урал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1643
2
Повышение
Сочи1532
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1528
4
Плей-офф за повышение
Велес1728
5 Урал1528
6 Спартак Кс1628
7 Шинник1523
8 Волга Ул1722
9 Уфа1521
10 Арсенал Т1619
11 Ротор1519
12 Ленинградец1617
13 Челябинск1515
14 Енисей1614
15 СКА-Хабаровск1613
16
Зона вылета
КАМАЗ1513
17
Зона вылета
Нефтехимик1613
18
Зона вылета
Текстильщик1611
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сочи
0%
Ничья
0%
Урал
0%

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