Сочи - Урал 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Сочи
Сочи
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|03.06.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|20.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 0
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 1
|09.08.2021
|Россия — Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|16
|43
| 2
Повышение
|Сочи
|15
|32
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|15
|28
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|17
|28
|5
|Урал
|15
|28
|6
|Спартак Кс
|16
|28
|7
|Шинник
|15
|23
|8
|Волга Ул
|17
|22
|9
|Уфа
|15
|21
|10
|Арсенал Т
|16
|19
|11
|Ротор
|15
|19
|12
|Ленинградец
|16
|17
|13
|Челябинск
|15
|15
|14
|Енисей
|16
|14
|15
|СКА-Хабаровск
|16
|13
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|16
|11
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