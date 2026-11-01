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КАМАЗ - Торпедо М 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 16-й тур
КАМАЗ
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Антон Геннадьевич Хазов
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
17.04.2026 Россия — Лига Pari 29-й тур Торпедо М2 : 0КАМАЗ
07.09.2025 Россия — Лига Pari 9-й тур КАМАЗ1 : 1Торпедо М
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Торпедо М1 : 1КАМАЗ
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала КАМАЗ1 : 2Торпедо М
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур КАМАЗ1 : 1Торпедо М
30.03.2024 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Торпедо М1 : 0КАМАЗ
22.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур КАМАЗ1 : 0Торпедо М
23.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур КАМАЗ0 : 0Торпедо М
09.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Торпедо М1 : 1КАМАЗ
24.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Торпедо М2 : 0КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1643
2
Повышение
Сочи1532
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1528
4
Плей-офф за повышение
Велес1728
5 Урал1528
6 Спартак Кс1628
7 Шинник1523
8 Волга Ул1722
9 Уфа1521
10 Арсенал Т1619
11 Ротор1519
12 Ленинградец1617
13 Челябинск1515
14 Енисей1614
15 СКА-Хабаровск1613
16
Зона вылета
КАМАЗ1513
17
Зона вылета
Нефтехимик1613
18
Зона вылета
Текстильщик1611
Кто победит?
0 голосов болельщиков
КАМАЗ
0%
Ничья
0%
Торпедо М
0%

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