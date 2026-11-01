КАМАЗ - Торпедо М 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Антон Геннадьевич Хазов
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|17.04.2026
|Россия — Лига Pari
|29-й тур
|2 : 0
|07.09.2025
|Россия — Лига Pari
|9-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|23.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 0
|09.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|24.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|16
|43
| 2
Повышение
|Сочи
|15
|32
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|15
|28
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|17
|28
|5
|Урал
|15
|28
|6
|Спартак Кс
|16
|28
|7
|Шинник
|15
|23
|8
|Волга Ул
|17
|22
|9
|Уфа
|15
|21
|10
|Арсенал Т
|16
|19
|11
|Ротор
|15
|19
|12
|Ленинградец
|16
|17
|13
|Челябинск
|15
|15
|14
|Енисей
|16
|14
|15
|СКА-Хабаровск
|16
|13
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|16
|11
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