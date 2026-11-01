Айнтрахт Ф - Гамбург 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000 01 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига , 8-й тур Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Айнтрахт Ф Франкфурт-на-Майне Гамбург Гамбург 1 вр Ноа Атуболу 4 зщ Робин Кох 3 зщ Лилиан Брассье 2 зщ Элиас Баум 34 зщ Ннамди Коллинз 8 пз Фарес Шаиби 25 пз Рафаэль Оньедика 15 пз Ноэль Асеко-Нкили 20 нп Рицу Доан 9 нп Жонатан Буркардт 11 нп Юнес Эбнуталиб 1 вр Даниэл Хойер 43 зщ Шафик Нанджа 33 зщ Себастиан Борнау 17 зщ Варме Омари 28 зщ Миро Мухайм 6 пз Альберт-Самби Локонга 3 пз Давид Мёллер Вольфе 7 пз Закария Эль-Уахди 5 пз Мартен Аделин 11 пз Альберт Грёнбек 9 нп Теремас Моффи Главные тренеры Адольф Хюттер История личных встреч 27.10.2026 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 3 02.05.2026 Германия — Бундеслига 32-й тур 1 : 2 20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 1 05.05.2018 Германия - Бундеслига 33-й тур 3 : 0 12.12.2017 Германия - Бундеслига 16-й тур 1 : 2 18.03.2017 Германия - Бундеслига 25-й тур 0 : 0 21.10.2016 Германия - Бундеслига 8-й тур 0 : 3 19.02.2016 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 0 19.09.2015 Германия - Бундеслига 5-й тур 0 : 0 28.02.2015 Германия - Бундеслига 23-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Бавария 7 17 2 Лига чемпионов Боруссия Д 7 17 3 Лига чемпионов Фрайбург 8 16 4 Лига чемпионов РБ Лейпциг 8 15 5 Лига Европы Вердер 8 15 6 Лига конференций Байер 8 13 7 Эльферсберг 8 13 8 Майнц 8 10 9 Аугсбург 8 9 10 Штутгарт 8 9 11 Хоффенхайм 8 9 12 Падерборн 07 8 9 13 Гамбург 7 9 14 Кёльн 7 8 15 Айнтрахт Ф 7 8 16 Стыковая зона Шальке-04 8 6 17 Зона вылета Унион 7 6 18 Зона вылета Боруссия М 8 4