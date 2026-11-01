Айнтрахт Ф - Гамбург 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
01 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Гамбург
Гамбург
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Элиас Баум
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|15
|пз
|Ноэль Асеко-Нкили
|20
|нп
|Рицу Доан
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|11
|нп
|Юнес Эбнуталиб
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|43
|зщ
|Шафик Нанджа
|33
|зщ
|Себастиан Борнау
|17
|зщ
|Варме Омари
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|3
|пз
|Давид Мёллер Вольфе
|7
|пз
|Закария Эль-Уахди
|5
|пз
|Мартен Аделин
|11
|пз
|Альберт Грёнбек
|9
|нп
|Теремас Моффи
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|27.10.2026
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 3
|02.05.2026
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|12.12.2017
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|18.03.2017
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|21.10.2016
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|19.02.2016
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|19.09.2015
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|28.02.2015
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|17
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Вердер
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Байер
|8
|13
|7
|Эльферсберг
|8
|13
|8
|Майнц
|8
|10
|9
|Аугсбург
|8
|9
|10
|Штутгарт
|8
|9
|11
|Хоффенхайм
|8
|9
|12
|Падерборн 07
|8
|9
|13
|Гамбург
|7
|9
|14
|Кёльн
|7
|8
|15
|Айнтрахт Ф
|7
|8
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Унион
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|4
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