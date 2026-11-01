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Айнтрахт Ф - Гамбург 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
01 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Айнтрахт Ф
Гамбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Гамбург
Гамбург
1 Германия вр Ноа Атуболу
4 Германия зщ Робин Кох
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Германия зщ Элиас Баум
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
8 Алжир пз Фарес Шаиби
25 Нигерия пз Рафаэль Оньедика
15 Германия пз Ноэль Асеко-Нкили
20 Япония нп Рицу Доан
9 Германия нп Жонатан Буркардт
11 Германия нп Юнес Эбнуталиб
1 Португалия вр Даниэл Хойер
43 Германия зщ Шафик Нанджа
33 Бельгия зщ Себастиан Борнау
17 Франция зщ Варме Омари
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
6 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
3 Норвегия пз Давид Мёллер Вольфе
7 Марокко пз Закария Эль-Уахди
5 Франция пз Мартен Аделин
11 Дания пз Альберт Грёнбек
9 Нигерия нп Теремас Моффи
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
27.10.2026 Кубок Германии 1/16 финала Гамбург1 : 3Айнтрахт Ф
02.05.2026 Германия — Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Гамбург
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Гамбург1 : 1Айнтрахт Ф
05.05.2018 Германия - Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Ф3 : 0Гамбург
12.12.2017 Германия - Бундеслига 16-й тур Гамбург1 : 2Айнтрахт Ф
18.03.2017 Германия - Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Гамбург
21.10.2016 Германия - Бундеслига 8-й тур Гамбург0 : 3Айнтрахт Ф
19.02.2016 Германия — Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Гамбург
19.09.2015 Германия - Бундеслига 5-й тур Гамбург0 : 0Айнтрахт Ф
28.02.2015 Германия - Бундеслига 23-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария717
2
Лига чемпионов
Боруссия Д717
3
Лига чемпионов
Фрайбург816
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг815
5
Лига Европы
Вердер815
6
Лига конференций
Байер813
7 Эльферсберг813
8 Майнц810
9 Аугсбург89
10 Штутгарт89
11 Хоффенхайм89
12 Падерборн 0789
13 Гамбург79
14 Кёльн78
15 Айнтрахт Ф78
16
Стыковая зона
Шальке-0486
17
Зона вылета
Унион76
18
Зона вылета
Боруссия М84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Айнтрахт Ф
0%
Ничья
0%
Гамбург
0%

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