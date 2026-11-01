06:12 ()
Расписание матчей
Воскресенье 01 ноября
Свернуть список

Милан - Интер 31 октября обзор матча

Дата публикации: 01-11-2026
Милан
Милан
3 : 1
Интер
Интер
События матча Милан - Интер
4'
Кристиан Пулишич (1 - 0)
10'
Адриен Рабьо (2 - 0)
22'
Алессандро Бастони (2 - 1)
43'
Диего Морейра (3 - 1)
49'
Кони Де Винтер
52'
Диего Морейра
72'
Петр Зелиньский / Хакан Чалханоглу
72'
Генрих Мхитарян / Анди Диуф
81'
Федерико Димарко / Алессандро Бастони
82'
Франческо Пио Эспозито / Николо Барелла
82'
Анж-Йоан Бонни / Янн Биссек
82'
Ардон Яшари / Юнус Муса
82'
Альфаджо Сиссе / Кристиан Пулишич
83'
Давиде Бартезаги / Санхун Диавара
89'
Филиппо Терраччано / Гонсалу Рамуш
89'
Омари Хатчинсон / Диего Морейра
90'
Карлос Аугусто
Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
34ИспаниязщМарио Хила
13ФранциязщСанхун Диавара
83'
80СШАпзЮнус Муса
82'
14ХорватияпзЛука Модрич
12ФранцияпзАдриен Рабьо
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
89'
22БельгиянпДиегу Морейра
89'
11СШАнпКристиан Пулишич
82'
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
82'
70ИталияпзАльфаджо Сиссе
82'
33ИталиязщДавиде Бартезаги
83'
42ИталияпзФилиппо Терраччано
89'
20АнглиянпОмари Хатчинсон
89'
1ИспанияврХосеп Мартинес
31ГерманиязщЯнн Биссекк
82'
95ИталиязщАлессандро Бастони
81'
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
99АнглиязщДжед-Хотеп Спенс
30БразилиязщКарлос Аугусто
17ФранцияпзАнди Диуф
72'
23ИталияпзНиколо Барелла
82'
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
72'
8ХорватияпзПетар Сучич
9ФранциянпМаркус Тюрам
7ПольшапзПётр Зелиньски
72'
22АрменияпзГенрих Мхитарян
72'
32ИталияпзФедерико Димарко
81'
94ИталиянпФранческо Эспозито
82'
14Кот-д&#039;ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
82'
Запасные
96ИталияврЛоренцо Торриани
35БолгариязщВалерий Владимиров
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
28ИталияпзКристиан Комотто
55НидерландыпзСилвано Вос
73ИталиянпФранческо Камарда
41ФранцияLeo Paul Bouyer
49ИталияLuca Menon
47ИталияNirash Perera
40ИталияLorenzo Ossola
12ИталияврРаффаэле Ди Дженнаро
40АлбанияврАлен Тахо
46ИталиязщЛеонардо Бовио
51ХорватиязщЛеон Якирович
5СербияпзАлександар Станкович
48ИталиянпМаттия Москони
53ИталиянпМаттео Лавелли
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
РумынияКристиан Киву
Голы
Кристиан Пулишич
Диегу Морейра
1:0
4'
Адриен Рабьо
Диегу Морейра
2:0
10'
Алессандро Бастони
Мануэль Аканджи
2:1
22'
Диегу Морейра
3:1
43'
Наказания
Кони де Винтер
49'
Диегу Морейра
52'
Карлос Аугусто
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Интер, который состоялся 31 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Астон Вилла - Фулхэм 31 октября обзор матча
    Астон Вилла - Фулхэм 31 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
  • Труа - Ле-Ман 31 октября обзор матча
    Труа - Ле-Ман 31 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
  • Тоттенхэм - Кристал Пэлас 31 октября обзор матча
    Тоттенхэм - Кристал Пэлас 31 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
  • Бавария - Боруссия Д 31 октября обзор матча
    Бавария - Боруссия Д 31 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
  • Бетис - Малага 31 октября обзор матча
    Бетис - Малага 31 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close