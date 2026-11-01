Милан - Интер 31 октября обзор матча
Дата публикации: 01-11-2026
Милан
3 : 1
Интер
События матча Милан - Интер
4'
⚽
Кристиан Пулишич (1 - 0)
10'
⚽
Адриен Рабьо (2 - 0)
22'
⚽
Алессандро Бастони (2 - 1)
43'
⚽
Диего Морейра (3 - 1)
49'
Кони Де Винтер
52'
Диего Морейра
72'
⇄
Петр Зелиньский / Хакан Чалханоглу
72'
⇄
Генрих Мхитарян / Анди Диуф
81'
⇄
Федерико Димарко / Алессандро Бастони
82'
⇄
Франческо Пио Эспозито / Николо Барелла
82'
⇄
Анж-Йоан Бонни / Янн Биссек
82'
⇄
Ардон Яшари / Юнус Муса
82'
⇄
Альфаджо Сиссе / Кристиан Пулишич
83'
⇄
Давиде Бартезаги / Санхун Диавара
89'
⇄
Филиппо Терраччано / Гонсалу Рамуш
89'
⇄
Омари Хатчинсон / Диего Морейра
90'
Карлос Аугусто
Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Санхун Диавара
83'
|80
|пз
|Юнус Муса
82'
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
89'
|22
|нп
|Диегу Морейра
89'
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
82'
|30
|пз
|Ардон Яшари
82'
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
82'
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
83'
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
89'
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
89'
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|31
|зщ
|Янн Биссекк
82'
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
81'
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|99
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|17
|пз
|Анди Диуф
72'
|23
|пз
|Николо Барелла
82'
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
72'
|8
|пз
|Петар Сучич
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
72'
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
72'
|32
|пз
|Федерико Димарко
81'
|94
|нп
|Франческо Эспозито
82'
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
82'
Запасные
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
|35
|зщ
|Валерий Владимиров
|2
|пз
|Первис Эступиньян
|28
|пз
|Кристиан Комотто
|55
|пз
|Силвано Вос
|73
|нп
|Франческо Камарда
|41
|Leo Paul Bouyer
|49
|Luca Menon
|47
|Nirash Perera
|40
|Lorenzo Ossola
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|40
|вр
|Ален Тахо
|46
|зщ
|Леонардо Бовио
|51
|зщ
|Леон Якирович
|5
|пз
|Александар Станкович
|48
|нп
|Маттия Москони
|53
|нп
|Маттео Лавелли
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Кристиан Киву
Голы
Кристиан Пулишич
Диегу Морейра
1:0
4'
Адриен Рабьо
Диегу Морейра
2:0
10'
Алессандро Бастони
Мануэль Аканджи
2:1
22'
Диегу Морейра
3:1
43'
Наказания
Кони де Винтер
49'
Диегу Морейра
52'
Карлос Аугусто
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Интер, который состоялся 31 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Астон Вилла - Фулхэм 31 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Труа - Ле-Ман 31 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 31 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Бавария - Боруссия Д 31 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Бетис - Малага 31 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...