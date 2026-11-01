Милан - Интер 31 октября обзор матча Дата публикации: 01-11-2026 Милан 3 : 1 Интер События матча Милан - Интер 4' ⚽ Кристиан Пулишич (1 - 0) 10' ⚽ Адриен Рабьо (2 - 0) 22' ⚽ Алессандро Бастони (2 - 1) 43' ⚽ Диего Морейра (3 - 1) 49' Кони Де Винтер 52' Диего Морейра 72' ⇄ Петр Зелиньский / Хакан Чалханоглу 72' ⇄ Генрих Мхитарян / Анди Диуф 81' ⇄ Федерико Димарко / Алессандро Бастони 82' ⇄ Франческо Пио Эспозито / Николо Барелла 82' ⇄ Анж-Йоан Бонни / Янн Биссек 82' ⇄ Ардон Яшари / Юнус Муса 82' ⇄ Альфаджо Сиссе / Кристиан Пулишич 83' ⇄ Давиде Бартезаги / Санхун Диавара 89' ⇄ Филиппо Терраччано / Гонсалу Рамуш 89' ⇄ Омари Хатчинсон / Диего Морейра 90' Карлос Аугусто Составы команд Милан Милан Интер М Милан 16 вр Мик Меньян 5 зщ Кони де Винтер 31 зщ Страхиня Павлович 34 зщ Марио Хила 13 зщ Санхун Диавара 83' 80 пз Юнус Муса 82' 14 пз Лука Модрич 12 пз Адриен Рабьо 9 нп Гонсалу Рамуш 89' 22 нп Диегу Морейра 89' 11 нп Кристиан Пулишич 82' 30 пз Ардон Яшари 82' 70 пз Альфаджо Сиссе 82' 33 зщ Давиде Бартезаги 83' 42 пз Филиппо Терраччано 89' 20 нп Омари Хатчинсон 89' 1 вр Хосеп Мартинес 31 зщ Янн Биссекк 82' 95 зщ Алессандро Бастони 81' 25 зщ Мануэль Аканджи 99 зщ Джед-Хотеп Спенс 30 зщ Карлос Аугусто 17 пз Анди Диуф 72' 23 пз Николо Барелла 82' 20 пз Хакан Чалханоглу 72' 8 пз Петар Сучич 9 нп Маркус Тюрам 7 пз Пётр Зелиньски 72' 22 пз Генрих Мхитарян 72' 32 пз Федерико Димарко 81' 94 нп Франческо Эспозито 82' 14 нп Анж-Йоан Бонни 82' Запасные 96 вр Лоренцо Торриани 35 зщ Валерий Владимиров 2 пз Первис Эступиньян 28 пз Кристиан Комотто 55 пз Силвано Вос 73 нп Франческо Камарда 41 Leo Paul Bouyer 49 Luca Menon 47 Nirash Perera 40 Lorenzo Ossola 12 вр Раффаэле Ди Дженнаро 40 вр Ален Тахо 46 зщ Леонардо Бовио 51 зщ Леон Якирович 5 пз Александар Станкович 48 нп Маттия Москони 53 нп Маттео Лавелли Главные тренеры Рубен Аморим Кристиан Киву Голы Кристиан Пулишич Диегу Морейра 1:0 4' Адриен Рабьо Диегу Морейра 2:0 10' Алессандро Бастони Мануэль Аканджи 2:1 22' Диегу Морейра 3:1 43' Наказания Кони де Винтер 49' Диегу Морейра 52' Карлос Аугусто 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Интер, который состоялся 31 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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