«Король Европы»: ESPN поставил «ПСЖ» выше всех в гонке за ЛЧ
Перед стартом 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов эксперты ESPN провели опрос, чтобы определить главных фаворитов турнира. Авторы, редакторы и аналитики сайта назвали десятку сильнейших клубов, и в этом списке, как ни странно, нет «Реала» на первом месте. Царит «ПСЖ».
Гегемония «ПСЖ»: 15 из 17 голосов
Парижский клуб не просто лидирует — он доминирует в прогнозах. «ПСЖ» получил 15 из 17 возможных первых мест в анкетах экспертов.
- Статистика: Команда выиграла все 4 матча общего этапа с фантастической разницей мячей (забито 20).
- Качество побед: В числе поверженных оказались «Манчестер Сити» и «Барселона».
- Мотивация: Эксперты верят в исторический триплет. Никто, кроме «Реала» (в 50-х), не выигрывал Кубок чемпионов три раза подряд, и «ПСЖ» Луиса Энрике выглядит машиной, способной переписать историю.
Кто бросит вызов? «Барса» и «Арсенал» с одним голосом
Распределение остальных голосов показывает, насколько велик отрыв французов. Второе и третье места разделили:
- 2-е место: «Барселона» — всего 1 голос за победу в турнире.
- 3-е место: «Арсенал» — также 1 голос.
Эксперты отмечают, что «канониры» и «блауграна» обладают огромным потенциалом, но их оборона или опыт в плей-офф пока вызывают у аналитиков сомнения по сравнению с машиной Энрике.
Топ-10: от «Баварии» до «Комо»
Полная десятка претендентов выглядит так:
1. «ПСЖ» (15 первых мест).
2. «Барселона» (1).
3. «Арсенал» (1).
4. «Реал».
5. «Бавария».
6. «Манчестер Сити».
7. «Ливерпуль».
8. «Комо» (главная сенсация рейтинга).
9. «Интер».
10. «Атлетико».
Сенсация рейтинга: «Комо» в топ-8
Присутствие новичка Серии А «Комо» на 8-й строчке — самое неожиданное решение экспертов. Вероятно, аналитики ESPN настолько впечатлены работой тренера Сеска Фабрегаса и стилем игры команды, что считают их «тёмной лошадкой», способной удивить грандов. «Манчестер Юнайтед» и «Рома» также получили голоса, но остались за пределами первой десятки.
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