Дата публикации: 25-11-2026 00:15

Перед стартом 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов эксперты ESPN провели опрос, чтобы определить главных фаворитов турнира. Авторы, редакторы и аналитики сайта назвали десятку сильнейших клубов, и в этом списке, как ни странно, нет «Реала» на первом месте. Царит «ПСЖ».

Гегемония «ПСЖ»: 15 из 17 голосов

Парижский клуб не просто лидирует — он доминирует в прогнозах. «ПСЖ» получил 15 из 17 возможных первых мест в анкетах экспертов.

- Статистика: Команда выиграла все 4 матча общего этапа с фантастической разницей мячей (забито 20).

- Качество побед: В числе поверженных оказались «Манчестер Сити» и «Барселона».

- Мотивация: Эксперты верят в исторический триплет. Никто, кроме «Реала» (в 50-х), не выигрывал Кубок чемпионов три раза подряд, и «ПСЖ» Луиса Энрике выглядит машиной, способной переписать историю.

Кто бросит вызов? «Барса» и «Арсенал» с одним голосом

Распределение остальных голосов показывает, насколько велик отрыв французов. Второе и третье места разделили:

- 2-е место: «Барселона» — всего 1 голос за победу в турнире.

- 3-е место: «Арсенал» — также 1 голос.

Эксперты отмечают, что «канониры» и «блауграна» обладают огромным потенциалом, но их оборона или опыт в плей-офф пока вызывают у аналитиков сомнения по сравнению с машиной Энрике.

Топ-10: от «Баварии» до «Комо»

Полная десятка претендентов выглядит так:

1. «ПСЖ» (15 первых мест).

2. «Барселона» (1).

3. «Арсенал» (1).

4. «Реал».

5. «Бавария».

6. «Манчестер Сити».

7. «Ливерпуль».

8. «Комо» (главная сенсация рейтинга).

9. «Интер».

10. «Атлетико».

Сенсация рейтинга: «Комо» в топ-8

Присутствие новичка Серии А «Комо» на 8-й строчке — самое неожиданное решение экспертов. Вероятно, аналитики ESPN настолько впечатлены работой тренера Сеска Фабрегаса и стилем игры команды, что считают их «тёмной лошадкой», способной удивить грандов. «Манчестер Юнайтед» и «Рома» также получили голоса, но остались за пределами первой десятки.