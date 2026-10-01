Крылья Советов - Спартак М 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
10 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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на матч
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Александрович Булатов
|Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
|04.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|01.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|4 : 1
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|0 : 3
|05.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|9
|21
|2
|Спартак М
|9
|19
|3
|Динамо М
|9
|19
|4
|ЦСКА
|9
|19
|5
|Зенит
|9
|18
|6
|Рубин
|9
|12
|7
|Динамо Мх
|9
|12
|8
|Балтика
|9
|11
|9
|Крылья Советов
|9
|11
|10
|Ахмат
|9
|10
|11
|Оренбург
|9
|9
|12
|Ростов
|9
|8
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|9
|8
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Родина
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|9
|3
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