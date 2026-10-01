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Крылья Советов - Спартак М 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
10 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
Крылья Советов
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Крылья Советов
Самара
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Булатов
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
04.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М3 : 2Крылья Советов
01.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Крылья Советов2 : 1Спартак М
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М2 : 1Крылья Советов
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М2 : 2Крылья Советов
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Крылья Советов0 : 2Спартак М
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Спартак М4 : 1Крылья Советов
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Крылья Советов0 : 3Спартак М
05.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Спартак М3 : 0Крылья Советов
09.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М3 : 0Крылья Советов
01.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов4 : 0Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар921
2 Спартак М919
3 Динамо М919
4 ЦСКА919
5 Зенит918
6 Рубин912
7 Динамо Мх912
8 Балтика911
9 Крылья Советов911
10 Ахмат910
11 Оренбург99
12 Ростов98
13
Стыковая зона
Акрон98
14
Стыковая зона
Локомотив М97
15
Зона вылета
Родина95
16
Зона вылета
Факел93
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Крылья Советов
0%
Ничья
0%
Спартак М
100%

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