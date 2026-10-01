Крылья Советов - Спартак М 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918 10 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 10-й тур Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Крылья Советов Самара Спартак М Москва Главные тренеры Сергей Александрович Булатов Хуан Карлос Карседо История личных встреч 04.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 2 01.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур 2 : 1 21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 1 06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2 18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 0 : 2 19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур 4 : 1 14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур 0 : 3 05.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 3 : 0 09.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 3 : 0 01.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 4 : 0 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Турнирная таблица № Команда И О 1 Краснодар 9 21 2 Спартак М 9 19 3 Динамо М 9 19 4 ЦСКА 9 19 5 Зенит 9 18 6 Рубин 9 12 7 Динамо Мх 9 12 8 Балтика 9 11 9 Крылья Советов 9 11 10 Ахмат 9 10 11 Оренбург 9 9 12 Ростов 9 8 13 Стыковая зона Акрон 9 8 14 Стыковая зона Локомотив М 9 7 15 Зона вылета Родина 9 5 16 Зона вылета Факел 9 3