22:09 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

Ленинградец - Торпедо М 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Рощино-Арена (Рощино, Россия), вместимость: 1534
10 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Ленинградец
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Иванович Подпалый
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
25.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Ленинградец2 : 3Торпедо М
01.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Торпедо М2 : 3Ленинградец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Урал1225
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1224
4
Плей-офф за повышение
Сочи1223
5 Велес1323
6 Торпедо М1221
7 Уфа1218
8 Ротор1217
9 Шинник1216
10 Челябинск1315
11 Енисей1214
12 Волга Ул1314
13 Арсенал Т1213
14 Ленинградец1213
15 Нефтехимик1312
16
Зона вылета
КАМАЗ129
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск126
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ленинградец
0%
Ничья
0%
Торпедо М
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close