Ленинградец - Торпедо М 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Рощино-Арена (Рощино, Россия), вместимость: 1534
10 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Иванович Подпалый
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|25.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 3
|01.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|12
|31
| 2
Повышение
|Урал
|12
|25
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|12
|23
|5
|Велес
|13
|23
|6
|Торпедо М
|12
|21
|7
|Уфа
|12
|18
|8
|Ротор
|12
|17
|9
|Шинник
|12
|16
|10
|Челябинск
|13
|15
|11
|Енисей
|12
|14
|12
|Волга Ул
|13
|14
|13
|Арсенал Т
|12
|13
|14
|Ленинградец
|12
|13
|15
|Нефтехимик
|13
|12
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|12
|6
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