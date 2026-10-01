Ленинградец - Торпедо М 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Рощино-Арена (Рощино, Россия), вместимость: 1534 10 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 13-й тур Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);

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Составы команд Ленинградец Ленинградская область Торпедо М Москва Главные тренеры Сергей Иванович Подпалый Александр Александрович Сторожук История личных встреч 25.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 3 01.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 2 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 12 31 2 Повышение Урал 12 25 3 Плей-офф за повышение Спартак Кс 12 24 4 Плей-офф за повышение Сочи 12 23 5 Велес 13 23 6 Торпедо М 12 21 7 Уфа 12 18 8 Ротор 12 17 9 Шинник 12 16 10 Челябинск 13 15 11 Енисей 12 14 12 Волга Ул 13 14 13 Арсенал Т 12 13 14 Ленинградец 12 13 15 Нефтехимик 13 12 16 Зона вылета КАМАЗ 12 9 17 Зона вылета Текстильщик 12 7 18 Зона вылета СКА-Хабаровск 12 6