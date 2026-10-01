Нижний Новгород - Енисей 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 45319 10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 13-й тур Главный судья: Владислав Харитонов (Казань, Россия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Нижний Новгород Нижний Новгород Енисей Красноярск Главные тренеры Вадим Вячеславович Гаранин Сергей Абуезидович Ташуев История личных встреч 15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1 26.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 4 28.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 39-й тур 1 : 2 01.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур 0 : 1 05.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур 1 : 3 11.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур 1 : 0 16.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур 0 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 12 31 2 Повышение Урал 12 25 3 Плей-офф за повышение Спартак Кс 12 24 4 Плей-офф за повышение Сочи 12 23 5 Велес 13 23 6 Торпедо М 12 21 7 Уфа 12 18 8 Ротор 12 17 9 Шинник 12 16 10 Челябинск 13 15 11 Енисей 12 14 12 Волга Ул 13 14 13 Арсенал Т 12 13 14 Ленинградец 12 13 15 Нефтехимик 13 12 16 Зона вылета КАМАЗ 12 9 17 Зона вылета Текстильщик 12 7 18 Зона вылета СКА-Хабаровск 12 6