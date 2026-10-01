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Нижний Новгород - Енисей 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 45319
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Главный судья: Владислав Харитонов (Казань, Россия);
Нижний Новгород
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Нижний Новгород1 : 1Енисей
26.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Нижний Новгород0 : 4Енисей
28.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 39-й тур Нижний Новгород1 : 2Енисей
01.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Енисей0 : 1Нижний Новгород
05.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Нижний Новгород1 : 3Енисей
11.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Енисей1 : 0Нижний Новгород
16.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Нижний Новгород0 : 2Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Урал1225
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1224
4
Плей-офф за повышение
Сочи1223
5 Велес1323
6 Торпедо М1221
7 Уфа1218
8 Ротор1217
9 Шинник1216
10 Челябинск1315
11 Енисей1214
12 Волга Ул1314
13 Арсенал Т1213
14 Ленинградец1213
15 Нефтехимик1312
16
Зона вылета
КАМАЗ129
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск126
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нижний Новгород
0%
Ничья
0%
Енисей
0%

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