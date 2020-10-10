Ротор - Волга Ул 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 44600 10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 13-й тур Главный судья: Кирилл Гарафутдинов (Москва, Россия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Ротор Волгоград Волга Ул Ульяновск Главные тренеры Дмитрий Владимирович Парфёнов Михаил Владимирович Белов Александр Александрович Грищенко Александр Александрович Грищенко Александр Александрович Грищенко Александр Александрович Грищенко История личных встреч 26.04.2026 Россия — Лига Pari 31-й тур 0 : 0 19.07.2025 Россия — Лига Pari 1-й тур 1 : 2 24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 3 15.10.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 14-й тур 1 : 1 19.08.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 6-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 12 31 2 Повышение Урал 12 25 3 Плей-офф за повышение Спартак Кс 12 24 4 Плей-офф за повышение Сочи 12 23 5 Велес 13 23 6 Торпедо М 12 21 7 Уфа 12 18 8 Ротор 12 17 9 Шинник 12 16 10 Челябинск 13 15 11 Енисей 12 14 12 Волга Ул 13 14 13 Арсенал Т 12 13 14 Ленинградец 12 13 15 Нефтехимик 13 12 16 Зона вылета КАМАЗ 12 9 17 Зона вылета Текстильщик 12 7 18 Зона вылета СКА-Хабаровск 12 6