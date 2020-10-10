Ротор - Волга Ул 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 44600
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Главный судья: Кирилл Гарафутдинов (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Ротор
Волгоград
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Михаил Владимирович Белов
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
История личных встреч
|26.04.2026
|Россия — Лига Pari
|31-й тур
|0 : 0
|19.07.2025
|Россия — Лига Pari
|1-й тур
|1 : 2
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|15.10.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 14-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|12
|31
| 2
Повышение
|Урал
|12
|25
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|12
|23
|5
|Велес
|13
|23
|6
|Торпедо М
|12
|21
|7
|Уфа
|12
|18
|8
|Ротор
|12
|17
|9
|Шинник
|12
|16
|10
|Челябинск
|13
|15
|11
|Енисей
|12
|14
|12
|Волга Ул
|13
|14
|13
|Арсенал Т
|12
|13
|14
|Ленинградец
|12
|13
|15
|Нефтехимик
|13
|12
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|12
|6
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