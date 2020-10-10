22:10 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

Ротор - Волга Ул 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 44600
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Главный судья: Кирилл Гарафутдинов (Москва, Россия);
Ротор
Волга Ул

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Ротор
Волгоград
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Михаил Владимирович Белов
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Грищенко
История личных встреч
26.04.2026 Россия — Лига Pari 31-й тур Ротор0 : 0Волга Ул
19.07.2025 Россия — Лига Pari 1-й тур Волга Ул1 : 2Ротор
24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала Волга Ул1 : 1 4 : 3Ротор
15.10.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 14-й тур Ротор1 : 1Волга Ул
19.08.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 6-й тур Волга Ул1 : 2Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Урал1225
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1224
4
Плей-офф за повышение
Сочи1223
5 Велес1323
6 Торпедо М1221
7 Уфа1218
8 Ротор1217
9 Шинник1216
10 Челябинск1315
11 Енисей1214
12 Волга Ул1314
13 Арсенал Т1213
14 Ленинградец1213
15 Нефтехимик1312
16
Зона вылета
КАМАЗ129
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск126
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ротор
0%
Ничья
0%
Волга Ул
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close