Интер М - Парма 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018 10 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А , 6-й тур Главный судья: Кевин Боначина (Бергамо, Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Интер М Милан Парма Парма 1 вр Хосеп Мартинес 31 зщ Янн Биссекк 25 зщ Мануэль Аканджи 95 зщ Алессандро Бастони 7 пз Пётр Зелиньски 23 пз Николо Барелла 17 пз Анди Диуф 32 пз Федерико Димарко 20 пз Хакан Чалханоглу 9 нп Маркус Тюрам 14 нп Анж-Йоан Бонни 40 вр Эдоардо Корви 15 зщ Энрико Дель Прато 37 зщ Марьяно Тройло 34 зщ Диего Карлос 14 зщ Эмануэле Валери 27 зщ Саша Бричги 16 пз Мандела Кейта 10 пз Адриан Бернабе 80 пз Джованни Фаббьян 76 нп Симоне Лонтани 9 нп Давид Ромеро Главные тренеры Кристиан Киву Карлос Куэста Альберто Джилардино Альберто Джилардино История личных встреч 03.05.2026 Италия — Серия А 35-й тур 2 : 0 07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 2 05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 2 : 2 06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 3 : 1 10.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 1 ДВ 08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи 0 : 2 04.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур 1 : 2 31.10.2020 Италия - Серия А 6-й тур 2 : 2 28.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур 1 : 2 26.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур 2 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Рома 5 13 2 Лига чемпионов Интер М 5 13 3 Лига чемпионов Лацио 5 13 4 Лига чемпионов Кальяри 5 12 5 Лига Европы Милан 5 11 6 Лига конференций Фрозиноне 5 10 7 Ювентус 5 10 8 Комо 5 10 9 Наполи 5 7 10 Сассуоло 5 7 11 Аталанта 5 6 12 Лечче 5 6 13 Удинезе 5 4 14 Торино 5 4 15 Парма 5 4 16 Монца 5 4 17 Фиорентина 5 4 18 Зона вылета Болонья 5 2 19 Зона вылета Дженоа 5 1 20 Зона вылета Венеция 5 0