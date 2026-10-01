Интер М - Парма 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
10 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Бергамо, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Интер М
Милан
Парма
Парма
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|23
|пз
|Николо Барелла
|17
|пз
|Анди Диуф
|32
|пз
|Федерико Димарко
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|34
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|27
|зщ
|Саша Бричги
|16
|пз
|Мандела Кейта
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|76
|нп
|Симоне Лонтани
|9
|нп
|Давид Ромеро
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Карлос Куэста
|Альберто Джилардино
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|03.05.2026
|Италия — Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|3 : 1
|10.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|04.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 2
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|26.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|5
|13
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Милан
|5
|11
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|5
|10
|7
|Ювентус
|5
|10
|8
|Комо
|5
|10
|9
|Наполи
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|7
|11
|Аталанта
|5
|6
|12
|Лечче
|5
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Парма
|5
|4
|16
|Монца
|5
|4
|17
|Фиорентина
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Болонья
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|5
|0
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