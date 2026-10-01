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Интер М - Парма 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
10 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Бергамо, Италия);
Интер М
Парма

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Интер М
Милан
Парма
Парма
1 Испания вр Хосеп Мартинес
31 Германия зщ Янн Биссекк
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
95 Италия зщ Алессандро Бастони
7 Польша пз Пётр Зелиньски
23 Италия пз Николо Барелла
17 Франция пз Анди Диуф
32 Италия пз Федерико Димарко
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
9 Франция нп Маркус Тюрам
14 Кот-д&#039;Ивуар нп Анж-Йоан Бонни
40 Италия вр Эдоардо Корви
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
37 Аргентина зщ Марьяно Тройло
34 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Италия зщ Эмануэле Валери
27 Швейцария зщ Саша Бричги
16 Бельгия пз Мандела Кейта
10 Испания пз Адриан Бернабе
80 Италия пз Джованни Фаббьян
76 Италия нп Симоне Лонтани
9 Аргентина нп Давид Ромеро
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Испания Карлос Куэста
Италия Альберто Джилардино
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
03.05.2026 Италия — Серия А 35-й тур Интер М2 : 0Парма
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Парма0 : 2Интер М
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Парма2 : 2Интер М
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Интер М3 : 1Парма
10.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала Интер М2 : 1 ДВПарма
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Парма0 : 2Интер М
04.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур Парма1 : 2Интер М
31.10.2020 Италия - Серия А 6-й тур Интер М2 : 2Парма
28.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Парма1 : 2Интер М
26.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Интер М2 : 2Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Лацио513
4
Лига чемпионов
Кальяри512
5
Лига Европы
Милан511
6
Лига конференций
Фрозиноне510
7 Ювентус510
8 Комо510
9 Наполи57
10 Сассуоло57
11 Аталанта56
12 Лечче56
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Парма54
16 Монца54
17 Фиорентина54
18
Зона вылета
Болонья52
19
Зона вылета
Дженоа51
20
Зона вылета
Венеция50
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Интер М
100%
Ничья
0%
Парма
0%

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