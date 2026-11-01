Славия-Мозырь - Динамо-Брест 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353 29 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 30-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Славия-Мозырь Мозырь Динамо-Брест Брест История личных встреч 26.07.2026 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 1 11.07.2026 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 4 : 1 21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1 03.05.2025 Беларусь — Высшая лига 7-й тур 3 : 1 30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 3 : 0 20.04.2024 Беларусь — Высшая лига 5-й тур 1 : 1 20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 0 : 1 09.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 0 : 1 17.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 1 : 3 07.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов МЛ Витебск 30 68 2 Лига конференций Динамо Мн 30 67 3 Лига конференций Ислочь 30 65 4 Динамо-Брест 29 54 5 Неман 29 52 6 Гомель 29 46 7 Витебск 30 43 8 Торпедо-БелАЗ 29 36 9 Минск 30 35 10 Славия-Мозырь 29 34 11 Барановичи 29 31 12 Днепр М 30 29 13 Белшина 30 27 14 Стыковая зона Арсенал Дз 30 27 15 Зона вылета БАТЭ 30 25 16 Зона вылета Нафтан 30 17