Славия-Мозырь - Динамо-Брест 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
29 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|26.07.2026
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|11.07.2026
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|4 : 1
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|03.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|7-й тур
|3 : 1
|30.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|09.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|17.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 3
|07.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|30
|68
| 2
Лига конференций
|Динамо Мн
|30
|67
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|30
|65
|4
|Динамо-Брест
|29
|54
|5
|Неман
|29
|52
|6
|Гомель
|29
|46
|7
|Витебск
|30
|43
|8
|Торпедо-БелАЗ
|29
|36
|9
|Минск
|30
|35
|10
|Славия-Мозырь
|29
|34
|11
|Барановичи
|29
|31
|12
|Днепр М
|30
|29
|13
|Белшина
|30
|27
| 14
Стыковая зона
|Арсенал Дз
|30
|27
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|30
|25
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|30
|17
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