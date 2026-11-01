Неман - Гомель 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000 29 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 30-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Неман Гродно Гомель Гомель История личных встреч 11.07.2026 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 1 : 1 24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 3 : 1 30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 0 : 1 11.08.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 1 : 1 31.03.2024 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 2 : 3 22.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 2 : 2 09.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 3 : 3 30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 3 : 0 03.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 0 Т 15.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов МЛ Витебск 30 68 2 Лига конференций Динамо Мн 30 67 3 Лига конференций Ислочь 30 65 4 Динамо-Брест 29 54 5 Неман 29 52 6 Гомель 29 46 7 Витебск 30 43 8 Торпедо-БелАЗ 29 36 9 Минск 30 35 10 Славия-Мозырь 29 34 11 Барановичи 29 31 12 Днепр М 30 29 13 Белшина 30 27 14 Стыковая зона Арсенал Дз 30 27 15 Зона вылета БАТЭ 30 25 16 Зона вылета Нафтан 30 17