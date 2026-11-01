Неман - Гомель 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
29 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Неман
Гродно
Гомель
Гомель
История личных встреч
|11.07.2026
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|11.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|22.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|09.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 3
|30.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 0
|03.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 0 Т
|15.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|30
|68
| 2
Лига конференций
|Динамо Мн
|30
|67
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|30
|65
|4
|Динамо-Брест
|29
|54
|5
|Неман
|29
|52
|6
|Гомель
|29
|46
|7
|Витебск
|30
|43
|8
|Торпедо-БелАЗ
|29
|36
|9
|Минск
|30
|35
|10
|Славия-Мозырь
|29
|34
|11
|Барановичи
|29
|31
|12
|Днепр М
|30
|29
|13
|Белшина
|30
|27
| 14
Стыковая зона
|Арсенал Дз
|30
|27
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|30
|25
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|30
|17
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