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Тобол - Астана 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 28-й тур
Тобол
Астана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Тобол
Костанай
Астана
Астана
История личных встреч
20.03.2026 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур Астана2 : 0Тобол
19.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Тобол2 : 3Астана
10.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Астана1 : 3Тобол
03.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Тобол1 : 0Астана
21.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Астана2 : 2Тобол
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Астана2 : 1Тобол
09.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Тобол0 : 1Астана
14.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Астана1 : 2Тобол
26.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Тобол1 : 1Астана
13.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Астана1 : 1Тобол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2661
2
Лига конференций
Кайрат2657
3
Лига конференций
Астана2548
4 Окжетпес2645
5 Актобе2642
6 Елимай2538
7 Тобол2634
8 Женис2632
9 Улытау2632
10 Каспий2629
11 Иртыш П2526
12 Кызыл-Жар2625
13 Кайсар2624
14 Атырау2523
15
Зона вылета
Алтай2623
16
Зона вылета
Жетысу2622
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Тобол
0%
Ничья
0%
Астана
0%

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