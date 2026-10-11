Ахмат - Балтика 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597 11 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 10-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Ахмат Грозный Балтика Калининград Главные тренеры Станислав Саламович Черчесов Андрей Викторович Талалаев История личных встреч 23.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур 1 : 1 18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 2 02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0 23.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0 13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 7 31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 4 : 1 23.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 0 10.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C 0 : 2 13.10.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 39-й тур 2 : 0 03.07.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 19-й тур 0 : 1 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Турнирная таблица № Команда И О 1 Краснодар 9 21 2 Спартак М 9 19 3 Динамо М 9 19 4 ЦСКА 9 19 5 Зенит 9 18 6 Оренбург 10 12 7 Рубин 9 12 8 Динамо Мх 10 12 9 Балтика 9 11 10 Ростов 10 11 11 Крылья Советов 9 11 12 Локомотив М 10 10 13 Стыковая зона Ахмат 9 10 14 Стыковая зона Акрон 10 8 15 Зона вылета Родина 9 5 16 Зона вылета Факел 10 3