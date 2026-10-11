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Ахмат - Балтика 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
11 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Ахмат
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Ахмат
Грозный
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
23.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Ахмат1 : 1Балтика
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Балтика2 : 2Ахмат
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Балтика2 : 0Ахмат
23.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ахмат1 : 0Балтика
13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Ахмат1 : 7Балтика
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика4 : 1Ахмат
23.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Балтика1 : 0Ахмат
10.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат0 : 2Балтика
13.10.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 39-й тур Ахмат2 : 0Балтика
03.07.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 19-й тур Балтика0 : 1Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар921
2 Спартак М919
3 Динамо М919
4 ЦСКА919
5 Зенит918
6 Оренбург1012
7 Рубин912
8 Динамо Мх1012
9 Балтика911
10 Ростов1011
11 Крылья Советов911
12 Локомотив М1010
13
Стыковая зона
Ахмат910
14
Стыковая зона
Акрон108
15
Зона вылета
Родина95
16
Зона вылета
Факел103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ахмат
0%
Ничья
0%
Балтика
0%

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