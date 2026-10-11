Ахмат - Балтика 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
11 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Ахмат
Грозный
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|23.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 2
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|13.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 7
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 1
|23.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|10.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|13.10.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|39-й тур
|2 : 0
|03.07.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|19-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|9
|21
|2
|Спартак М
|9
|19
|3
|Динамо М
|9
|19
|4
|ЦСКА
|9
|19
|5
|Зенит
|9
|18
|6
|Оренбург
|10
|12
|7
|Рубин
|9
|12
|8
|Динамо Мх
|10
|12
|9
|Балтика
|9
|11
|10
|Ростов
|10
|11
|11
|Крылья Советов
|9
|11
|12
|Локомотив М
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|9
|10
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|8
| 15
Зона вылета
|Родина
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|10
|3
Кто победит?
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