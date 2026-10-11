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ЦСКА - Родина 11 Октября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
11 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
ЦСКА
Родина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
ЦСКА
Москва
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
16.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 ЦСКА4 : 0Родина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: ЦСКА — «Родина». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар921
2 Спартак М919
3 Динамо М919
4 ЦСКА919
5 Зенит918
6 Оренбург1012
7 Рубин912
8 Динамо Мх1012
9 Балтика911
10 Ростов1011
11 Крылья Советов911
12 Локомотив М1010
13
Стыковая зона
Ахмат910
14
Стыковая зона
Акрон108
15
Зона вылета
Родина95
16
Зона вылета
Факел103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ЦСКА
0%
Ничья
0%
Родина
0%

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