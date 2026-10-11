ЦСКА - Родина 11 Октября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
11 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
ЦСКА
Москва
Родина
Москва
Главные тренеры
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|Джонатан Альба
История личных встреч
|16.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: ЦСКА — «Родина». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|9
|21
|2
|Спартак М
|9
|19
|3
|Динамо М
|9
|19
|4
|ЦСКА
|9
|19
|5
|Зенит
|9
|18
|6
|Оренбург
|10
|12
|7
|Рубин
|9
|12
|8
|Динамо Мх
|10
|12
|9
|Балтика
|9
|11
|10
|Ростов
|10
|11
|11
|Крылья Советов
|9
|11
|12
|Локомотив М
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|9
|10
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|8
| 15
Зона вылета
|Родина
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|10
|3
Кто победит?
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