ЦСКА - Родина 11 Октября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000 11 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 10-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд ЦСКА Москва Родина Москва Главные тренеры Дмитрий Игоревич Игдисамов Джонатан Альба История личных встреч 16.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 0 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: ЦСКА — «Родина». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Турнирная таблица № Команда И О 1 Краснодар 9 21 2 Спартак М 9 19 3 Динамо М 9 19 4 ЦСКА 9 19 5 Зенит 9 18 6 Оренбург 10 12 7 Рубин 9 12 8 Динамо Мх 10 12 9 Балтика 9 11 10 Ростов 10 11 11 Крылья Советов 9 11 12 Локомотив М 10 10 13 Стыковая зона Ахмат 9 10 14 Стыковая зона Акрон 10 8 15 Зона вылета Родина 9 5 16 Зона вылета Факел 10 3