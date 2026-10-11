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Рубин - Динамо М 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
11 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Рубин
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Рубин
Казань
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Испания Франк Артига
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
22.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Динамо М0 : 1Рубин
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Рубин0 : 0Динамо М
20.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Динамо М3 : 1Рубин
20.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 4Динамо М
04.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Динамо М1 : 0Рубин
26.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 2Динамо М
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Динамо М2 : 0Рубин
17.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин2 : 2Динамо М
28.11.2021 Россия — Премьер-Лига 16-й тур Рубин2 : 3Динамо М
26.09.2021 Россия — Премьер-Лига 9-й тур Динамо М2 : 0Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар921
2 Спартак М919
3 Динамо М919
4 ЦСКА919
5 Зенит918
6 Оренбург1012
7 Рубин912
8 Динамо Мх1012
9 Балтика911
10 Ростов1011
11 Крылья Советов911
12 Локомотив М1010
13
Стыковая зона
Ахмат910
14
Стыковая зона
Акрон108
15
Зона вылета
Родина95
16
Зона вылета
Факел103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Рубин
0%
Ничья
0%
Динамо М
0%

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