Рубин - Динамо М 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379 11 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 10-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Рубин Казань Динамо М Москва Главные тренеры Франк Артига Сандро Шварц История личных встреч 22.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 1 01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 0 20.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур 3 : 1 20.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 4 04.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 0 26.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 2 05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи 2 : 0 17.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи 2 : 2 28.11.2021 Россия — Премьер-Лига 16-й тур 2 : 3 26.09.2021 Россия — Премьер-Лига 9-й тур 2 : 0 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Турнирная таблица № Команда И О 1 Краснодар 9 21 2 Спартак М 9 19 3 Динамо М 9 19 4 ЦСКА 9 19 5 Зенит 9 18 6 Оренбург 10 12 7 Рубин 9 12 8 Динамо Мх 10 12 9 Балтика 9 11 10 Ростов 10 11 11 Крылья Советов 9 11 12 Локомотив М 10 10 13 Стыковая зона Ахмат 9 10 14 Стыковая зона Акрон 10 8 15 Зона вылета Родина 9 5 16 Зона вылета Факел 10 3