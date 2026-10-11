Рубин - Динамо М 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
11 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Рубин
Казань
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Франк Артига
|Сандро Шварц
История личных встреч
|22.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|20.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|04.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|17.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|28.11.2021
|Россия — Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 3
|26.09.2021
|Россия — Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|9
|21
|2
|Спартак М
|9
|19
|3
|Динамо М
|9
|19
|4
|ЦСКА
|9
|19
|5
|Зенит
|9
|18
|6
|Оренбург
|10
|12
|7
|Рубин
|9
|12
|8
|Динамо Мх
|10
|12
|9
|Балтика
|9
|11
|10
|Ростов
|10
|11
|11
|Крылья Советов
|9
|11
|12
|Локомотив М
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|9
|10
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|8
| 15
Зона вылета
|Родина
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|10
|3
Кто победит?
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