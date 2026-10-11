Лечче - Болонья 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Лечче
Лечче
Болонья
Болонья
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|25
|зщ
|Антонино Галло
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Иван Илич
|14
|пз
|Юссеф Мале
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|99
|нп
|Жоэль Монтейру
|22
|нп
|Paco Esteban
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|20
|зщ
|Надир Цортеа
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|3
|зщ
|Артюр Теат
|16
|зщ
|Николо Казале
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|6
|пз
|Никола Моро
|7
|пз
|Риккардо Орсолини
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Доменико Тедеско
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|12.04.2026
|Италия — Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|5
|13
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Милан
|5
|11
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|5
|10
|7
|Ювентус
|5
|10
|8
|Комо
|5
|10
|9
|Наполи
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|7
|11
|Аталанта
|5
|6
|12
|Лечче
|5
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Парма
|5
|4
|16
|Монца
|5
|4
|17
|Фиорентина
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Болонья
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|5
|0
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