Лечче - Болонья 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876 11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А , 6-й тур Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Лечче Лечче Болонья Болонья 30 вр Владимиро Фальконе 17 зщ Данилу Вейга 5 зщ Джамиль Зиберт 25 зщ Антонино Галло 44 зщ Тьягу Габриэл 29 пз Лассана Кулибали 20 пз Иван Илич 14 пз Юссеф Мале 50 нп Сантьяго Пьеротти 99 нп Жоэль Монтейру 22 нп Paco Esteban 1 вр Лукаш Скорупски 14 зщ Торбьёрн Хеггем 20 зщ Надир Цортеа 33 зщ Хуан Миранда 3 зщ Артюр Теат 16 зщ Николо Казале 19 пз Льюис Фергюсон 6 пз Никола Моро 7 пз Риккардо Орсолини 28 нп Николо Камбьяги 91 нп Роберто Пикколи Главные тренеры Эусебио Ди Франческо Доменико Тедеско Раффаэле Палладино История личных встреч 12.04.2026 Италия — Серия А 32-й тур 2 : 0 28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 2 09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 0 02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0 11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур 4 : 0 03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 1 04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 2 : 3 23.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур 2 : 0 26.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур 3 : 2 22.12.2019 Италия - Серия А 17-й тур 2 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Рома 5 13 2 Лига чемпионов Интер М 5 13 3 Лига чемпионов Лацио 5 13 4 Лига чемпионов Кальяри 5 12 5 Лига Европы Милан 5 11 6 Лига конференций Фрозиноне 5 10 7 Ювентус 5 10 8 Комо 5 10 9 Наполи 5 7 10 Сассуоло 5 7 11 Аталанта 5 6 12 Лечче 5 6 13 Удинезе 5 4 14 Торино 5 4 15 Парма 5 4 16 Монца 5 4 17 Фиорентина 5 4 18 Зона вылета Болонья 5 2 19 Зона вылета Дженоа 5 1 20 Зона вылета Венеция 5 0