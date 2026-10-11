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Лечче - Болонья 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Лечче
Болонья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Лечче
Лечче
Болонья
Болонья
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
25 Италия зщ Антонино Галло
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
29 Мали пз Лассана Кулибали
20 Сербия пз Иван Илич
14 Марокко пз Юссеф Мале
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
99 Швейцария нп Жоэль Монтейру
22 Испания нп Paco Esteban
1 Польша вр Лукаш Скорупски
14 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
20 Италия зщ Надир Цортеа
33 Испания зщ Хуан Миранда
3 Бельгия зщ Артюр Теат
16 Италия зщ Николо Казале
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
6 Хорватия пз Никола Моро
7 Италия пз Риккардо Орсолини
28 Италия нп Николо Камбьяги
91 Италия нп Роберто Пикколи
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Германия Доменико Тедеско
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
12.04.2026 Италия — Серия А 32-й тур Болонья2 : 0Лечче
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Лечче2 : 2Болонья
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Лечче0 : 0Болонья
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Болонья1 : 0Лечче
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Болонья4 : 0Лечче
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лечче1 : 1Болонья
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Лечче2 : 3Болонья
23.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Болонья2 : 0Лечче
26.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Болонья3 : 2Лечче
22.12.2019 Италия - Серия А 17-й тур Лечче2 : 3Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Лацио513
4
Лига чемпионов
Кальяри512
5
Лига Европы
Милан511
6
Лига конференций
Фрозиноне510
7 Ювентус510
8 Комо510
9 Наполи57
10 Сассуоло57
11 Аталанта56
12 Лечче56
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Парма54
16 Монца54
17 Фиорентина54
18
Зона вылета
Болонья52
19
Зона вылета
Дженоа51
20
Зона вылета
Венеция50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лечче
0%
Ничья
0%
Болонья
0%

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