Дата публикации: 25-11-2026 00:37

Скандальный финал Кубка африканских наций 2025 года между Марокко и Сенегалом продолжает обрастать новыми подробностями. Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был поставить точку в этом деле, но теперь разбирательство зашло на новый круг. Как сообщает RMC Sport, Марокко обвиняет оппонентов в нарушении этики и попытке повлиять на судей.

Суть обвинения: звонок главе федерации

По данным французских журналистов, один из трёх юристов CAS, назначенных для рассмотрения дела, нарушил регламент. Он якобы совершил личный телефонный звонок президенту Федерации футбола Сенегала.

Это грубое нарушение: сторонам запрещено поддерживать какие-либо контакты с арбитрами вне официальных слушаний. Марокко расценивает это как попытку нечестной игры и готовит ответный удар.

Ответный ход Марокко: апелляция на апелляцию

«Атласские львы» не собираются молчать. Поскольку Сенегал, по их мнению, нарушил правила игры, Марокко может подать встречную апелляцию.

Суть претензии: «Сенегал пытался договориться с судом за нашей спиной». Если CAS подтвердит факт звонка, это может не только аннулировать текущие слушания, но и привести к дисциплинарным санкциям против Федерации футбола Сенегала.

«Мы ничего не знаем»: версия Сенегала

В лагере «Львов Теранги» царит отрицание. RMC Sport связался с источниками внутри сенегальской федерации, и никто из них не подтвердил факт разговора.

Официально Сенегал дистанцируется от этой информации, называя её, вероятно, провокацией со стороны Марокканской федерации, которая не хочет отдавать кубок.

Хронология безумия: от «паненки» до 0:3

Напомним, с чего начался этот юридический кошмар:

- 90+9-я минута: Спорный пенальти в ворота Сенегала. Игроки «Львов Теранги» уходят с поля на 15 минут.

- 90+23-я минута: Браим Диас бьёт «паненкой» прямо в руки Эдуару Менди.

- Д. время: Победный гол Папа Гейе (1:0 в пользу Сенегала).

- Март 2026: Апелляционный комитет КАФ отбирает у Сенегала победу, присуждая им техническое поражение 0:3 и отдавая титул Марокко.

Теперь судьбу титула, который уже «вручили» Марокко, снова решит суд, где, как выясняется, кто-то кому-то звонил.