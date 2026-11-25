«Он не мой игрок»: Моуринью изящно ушёл от вопроса о Нико Пасе
Жозе Моуринью в очередной раз доказал, что в искусстве общения с прессой ему нет равных. На просьбу прокомментировать игру бывшего воспитанника «Реала» Нико Паса, который сейчас феерит в «Комо», португальский тренер ответил с фирменной иронией, сообщает Sport.es.
Фирменный юмор «Особенного»
Когда журналист попытался задать вопрос о молодом таланте, Моуринью не дал ему договорить.
— Позвольте спросить вас о Нико Пасе…
— Он не мой игрок (улыбается), — отрезал Жозе.
Этим коротким ответом тренер дал понять: его не интересуют футболисты, которые не принадлежат «Реалу» и не находятся в его распоряжении. Моуринью чётко разделяет: «это моя зона ответственности, а то — нет».
План «Б» для «Реала»: опция выкупа
Несмотря на то что Пас больше не числится в заявке «сливочных», клуб не отпустил его навсегда. У «Реала» сохраняется право на обратный выкуп полузащитника.
По данным зарубежных СМИ, руководство «Королевского клуба» внимательно следит за успехами воспитанника и планирует предметно обсудить его возвращение уже в летнее трансферное окно. Учитывая политику клуба по возвращению талантов (как это было с Камавингой и Кубарси), возвращение Паса выглядит весьма вероятным.
Статистика в «Комо»: 6+8 в 15 матчах
Нико Пас проводит выдающийся сезон в Серии А. Его цифры говорят сами за себя:
- 15 матчей во всех турнирах.
- 6 голов.
- 8 результативных передач.
Для атакующего полузащитника показатель 14 результативных действий в 15 играх — это уровень претендентов на «Золотой мяч». Он стал мозговым центром «Комо» и доказал, что готов к возвращению в топ-клуб.
Ценник в € 80 млн: сколько «Реал» заплатит за своего же игрока?
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего испанца в 80 миллионов евро.
Поскольку у «Реала» есть зафиксированная опция выкупа (которая обычно ниже рыночной стоимости для своих воспитанников), клуб может вернуть Паса, не вступая в аукцион с другими грандами. Если он продолжит в том же духе, летом в Мадриде может стать одним «Пасом» больше.
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