Сочи - Уфа 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 45994 11 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 13-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Сочи Сочи Уфа Уфа Главные тренеры Игорь Витальевич Осинькин Омари Михайлович Тетрадзе История личных встреч 22.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 5 : 2 25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 3 : 4 10.04.2022 Россия — Премьер-Лига 24-й тур 1 : 2 12.09.2021 Россия — Премьер-Лига 7-й тур 3 : 1 25.04.2021 Россия — Премьер-Лига 27-й тур 2 : 3 06.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур 1 : 1 24.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур 1 : 1 04.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур 0 : 0 23.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур 3 : 0 23.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 12 31 2 Повышение Велес 14 26 3 Плей-офф за повышение Урал 13 25 4 Плей-офф за повышение Торпедо М 13 24 5 Спартак Кс 13 24 6 Сочи 12 23 7 Уфа 12 18 8 Ротор 12 17 9 Арсенал Т 13 16 10 Шинник 12 16 11 Челябинск 13 15 12 Енисей 12 14 13 Волга Ул 13 14 14 Ленинградец 13 13 15 Нефтехимик 13 12 16 Зона вылета КАМАЗ 13 10 17 Зона вылета Текстильщик 12 7 18 Зона вылета СКА-Хабаровск 13 7