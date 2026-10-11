Сочи - Уфа 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 45994
11 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Сочи
Сочи
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
|22.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|5 : 2
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|3 : 4
|10.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|24-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Россия — Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|25.04.2021
|Россия — Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 3
|06.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 1
|04.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|0 : 0
|23.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 0
|23.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|12
|31
| 2
Повышение
|Велес
|14
|26
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|13
|25
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|13
|24
|5
|Спартак Кс
|13
|24
|6
|Сочи
|12
|23
|7
|Уфа
|12
|18
|8
|Ротор
|12
|17
|9
|Арсенал Т
|13
|16
|10
|Шинник
|12
|16
|11
|Челябинск
|13
|15
|12
|Енисей
|12
|14
|13
|Волга Ул
|13
|14
|14
|Ленинградец
|13
|13
|15
|Нефтехимик
|13
|12
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|13
|7
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