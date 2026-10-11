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Сочи - Уфа 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 45994
11 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Сочи
Уфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Сочи
Сочи
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
22.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Сочи5 : 2Уфа
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Уфа3 : 4Сочи
10.04.2022 Россия — Премьер-Лига 24-й тур Уфа1 : 2Сочи
12.09.2021 Россия — Премьер-Лига 7-й тур Сочи3 : 1Уфа
25.04.2021 Россия — Премьер-Лига 27-й тур Уфа2 : 3Сочи
06.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Сочи1 : 1Уфа
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Уфа1 : 1Сочи
04.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Сочи0 : 0Уфа
23.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Уфа3 : 0Сочи
23.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Сочи2 : 0Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Велес1426
3
Плей-офф за повышение
Урал1325
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1324
5 Спартак Кс1324
6 Сочи1223
7 Уфа1218
8 Ротор1217
9 Арсенал Т1316
10 Шинник1216
11 Челябинск1315
12 Енисей1214
13 Волга Ул1314
14 Ленинградец1313
15 Нефтехимик1312
16
Зона вылета
КАМАЗ1310
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск137
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сочи
0%
Ничья
0%
Уфа
0%

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