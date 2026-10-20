«Галатасарай» предупредили об интересе «Бешикташа» к полузащитнику ЦСКА Кисляку 

Турецкий журналист Бурак Эрен призвал «Галатасарай» активизировать работу по возможному трансферу полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка. По его мнению, 20-летний россиянин должен стать одним из главных кандидатов на усиление средней линии стамбульской команды. При этом журналист предупредил, что интерес к футболисту ранее проявлял «Бешикташ».

По словам Эрена, «Бешикташ» пытался договориться о переходе Кисляка в летнее трансферное окно, однако стороны, предположительно, не сошлись в финансовых условиях. Запрашиваемая сумма могла оказаться слишком высокой для стамбульского клуба.

При этом журналист не исключил, что «Бешикташ» вернётся к кандидатуре российского полузащитника. В качестве альтернативных вариантов для команды рассматриваются Уиллкок и Раскин, но ситуация на трансферном рынке может измениться.

«„Бешикташ“ хотел приобрести Кисляка и в летнее трансферное окно, но, вероятно, запрошенная сумма оказалась слишком высокой. Уиллкок или Раскин могут быть приоритетными вариантами для „Бешикташа“, однако на фоне яркой игры Батракова клуб может вновь попытаться приобрести Кисляка», — написал Эрен в социальной сети X.

Отдельно журналист обратился к руководству «Галатасарая», которому, по его оценке, необходимо усилить центральную зону поля. Эрен считает, что клубу стоит обратить внимание на иностранного футболиста в возрасте до 23 лет, а не ограничиваться вариантами Угочукву или Нхаги.

«„Галатасараю“ нужен центральный полузащитник. Вместо Угочукву или Нхаги можно сделать ставку на иностранного игрока до 23 лет. Кисляк должен быть одним из главных приоритетов „Галатасарая“. Нельзя позволить „Бешикташу“ перехватить его», — подчеркнул журналист.

Кисляк выступает за ЦСКА и считается одним из молодых российских полузащитников, привлекающих внимание зарубежных клубов. Однако информация о конкретных предложениях со стороны «Галатасарая» пока не приводится. Не сообщается и о том, готов ли московский клуб рассматривать продажу футболиста.

В качестве дополнительного контекста Эрен упомянул переход Батракова в «Галатасарай» из «Локомотива», который, согласно исходной информации, состоялся этим летом примерно за € 25 млн. При этом официального подтверждения переговоров «Галатасарая» по Кисляку в приведённых сведениях нет.