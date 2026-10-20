Роналду просил смягчить наказание сборной Португалии, сославшись на заслуги перед футболом 

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пытался добиться смягчения дисциплинарного наказания, сославшись на свои заслуги перед футболом и вклад в развитие игры. Об аргументах 41-летнего форварда «Аль-Насра» сообщает португальское издание Record.

Ранее футболист самовольно покинул расположение национальной команды после того, как главный тренер Жорже Жезуш не выпустил его на поле в матче Лиги наций УЕФА против сборной Норвегии. Встреча завершилась победой португальцев со счётом 2:1. После инцидента Португальская футбольная федерация применила к нападающему дисциплинарные санкции: месячное отстранение и штраф в размере € 255.

Как сообщает Record, при рассмотрении дела Роналду указал на три обстоятельства, которые, по его мнению, следовало учесть при определении меры наказания. Среди них — «значительный вклад в развитие футбола», «наличие спортивных заслуг» и «решающий вклад в установление истины» в рамках разбирательства.

Федерация согласилась принять во внимание первые два аргумента. Таким образом, спортивные достижения Роналду и его вклад в футбол были признаны обстоятельствами, заслуживающими внимания при оценке произошедшего.

Однако третий довод не убедил дисциплинарные органы. Представители федерации указали, что обстоятельства инцидента в значительной степени уже известны общественности, поэтому дополнительный вклад игрока не требовал проведения длительного расследования.

«Большая часть фактов находится в открытом доступе, что исключает необходимость проведения длительного и сложного расследования», — объяснили в федерации.

Несмотря на попытку смягчить санкции, наказание стало следствием поведения футболиста во время пребывания в расположении национальной команды. Подробности о том, изменился ли первоначальный срок отстранения после рассмотрения аргументов Роналду, в сообщении источника не приводятся.

Ранее также появилась информация, что нападающий может получить вызов в сборную Португалии на ноябрьские матчи, несмотря на дисциплинарное решение. Окончательное участие Роналду в этих встречах будет зависеть от решений тренерского штаба и действующих ограничений.