«Это ложь»: «Вильярреал» устал от шуток про затмение и Пепе
Слухи, которые казались отличной шуткой, зашли слишком далеко. «Вильярреал» был вынужден выпустить официальное заявление, чтобы защитить репутацию своего нападающего. В клубе категорически опровергли информацию о том, что ивуариец Николя Пепе испортил себе зрение, глядя на солнечное затмение.
Заявление в соцсетях: «Полностью не соответствует действительности»
Клуб устал читать в прессе «астрологические» диагнозы и решил расставить точки над «i» в соцсети X.
«В связи с информацией, недавно опубликованной в различных СМИ... утверждения о какой-либо связи офтальмологической операции Николя Пепе с наблюдением за солнечным затмением полностью не соответствуют действительности», — гласит официальное сообщение.
В «Вильярреале» подчеркнули, что операция была запланирована заранее и не имеет никакого отношения к астрономическим явлениям августа.
Хронология «звездной» травмы
История, достойная сатирического шоу, развивалась так:
- 12 августа: Прошло солнечное затмение.
- Начало октября: Пепе ложится на операцию на глазу.
- Матч с «Барсой» (2:3): Нападающий выходит на замену на 75-й минуте в защитной маске.
Именно этот необычный аксессуар на лице футболиста стал катализатором для слухов. Журналисты и болельщики сложили два и два, получив «доказательство» того, что Пепе смотрел на солнце без очков.
Маска, я вас не знаю: матч против «Барселоны»
Ситуация выглядела комично. Выйти на «Камп Ноу» против «Барселоны» в медицинской маске для лица — это само по себе привлекает внимание. Когда «Вильярреал» в итоге проиграл 2:3, фанаты окончательно убедились: «Это всё из-за затмения, Пепе ослеп!». Клубу пришлось оправдываться за медицинские процедуры, которые являются рутиной для профессиональных спортсменов.
«Проявляйте точность»: призыв к СМИ
В конце своего заявления «Вильярреал» не удержался от шпильки в адрес прессы.
«Клуб призывает проявлять точность и ответственность при освещении вопросов, касающихся здоровья футболистов», — написали в «Вильярреале».
Это вежливый способ сказать: «Хватит писать глупости, лучше проверьте факты, прежде чем обвинять игрока в том, что он смотрел на солнце».
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