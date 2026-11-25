Дата публикации: 25-11-2026 00:23

Слухи, которые казались отличной шуткой, зашли слишком далеко. «Вильярреал» был вынужден выпустить официальное заявление, чтобы защитить репутацию своего нападающего. В клубе категорически опровергли информацию о том, что ивуариец Николя Пепе испортил себе зрение, глядя на солнечное затмение.

Заявление в соцсетях: «Полностью не соответствует действительности»

Клуб устал читать в прессе «астрологические» диагнозы и решил расставить точки над «i» в соцсети X.

«В связи с информацией, недавно опубликованной в различных СМИ... утверждения о какой-либо связи офтальмологической операции Николя Пепе с наблюдением за солнечным затмением полностью не соответствуют действительности», — гласит официальное сообщение.

В «Вильярреале» подчеркнули, что операция была запланирована заранее и не имеет никакого отношения к астрономическим явлениям августа.

Хронология «звездной» травмы

История, достойная сатирического шоу, развивалась так:

- 12 августа: Прошло солнечное затмение.

- Начало октября: Пепе ложится на операцию на глазу.

- Матч с «Барсой» (2:3): Нападающий выходит на замену на 75-й минуте в защитной маске.

Именно этот необычный аксессуар на лице футболиста стал катализатором для слухов. Журналисты и болельщики сложили два и два, получив «доказательство» того, что Пепе смотрел на солнце без очков.

Маска, я вас не знаю: матч против «Барселоны»

Ситуация выглядела комично. Выйти на «Камп Ноу» против «Барселоны» в медицинской маске для лица — это само по себе привлекает внимание. Когда «Вильярреал» в итоге проиграл 2:3, фанаты окончательно убедились: «Это всё из-за затмения, Пепе ослеп!». Клубу пришлось оправдываться за медицинские процедуры, которые являются рутиной для профессиональных спортсменов.

«Проявляйте точность»: призыв к СМИ

В конце своего заявления «Вильярреал» не удержался от шпильки в адрес прессы.

«Клуб призывает проявлять точность и ответственность при освещении вопросов, касающихся здоровья футболистов», — написали в «Вильярреале».

Это вежливый способ сказать: «Хватит писать глупости, лучше проверьте факты, прежде чем обвинять игрока в том, что он смотрел на солнце».