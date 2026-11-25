Дата публикации: 25-11-2026 00:19

Мечты фанатов «Манчестер Юнайтед» о масштабном зимнем обновлении разбиваются о суровую реальность. Как сообщает Daily Mail, клуб входит в 2027 год с крайне ограниченными финансовыми возможностями. Трансферный бюджет Маурисио Почеттино составит менее £ 50 млн (около € 60 млн), что для клуба такого калибра — сумма почти смехотворная.

Финансовый фэйр-плей: наручники для «дьяволов»

Причина кроется не в жадности владельцев, а в новых правилах Премьер-лиги. «Юнайтед», несмотря на свои глобальные доходы, вынужден играть по общим правилам PSR (Profit and Sustainability Rules).

Бюджет «заметно не дотянет» до психологической отметки в 50 миллионов, так как клуб всё ещё расчищает последствия прошлых трат. Это означает, что Почеттино придётся работать не на рынке звёзд, а искать недооценённых игроков или брать их в аренду.

Математика Почеттино: только два трансфера

Аргентинскому тренеру придётся стать настоящим бухгалтером. Источник сообщает, что в январе штаб «МЮ» сможет потянуть максимум два трансфера.

При этом один из этих слотов, скорее всего, придётся отдать под аренду, чтобы не платить огромную сумму сразу. Это ставит Почеттино в невыгодное положение: ему нужно укрепить и атаку (после ухода Дуэ и травмы Кейна), и полузащиту, и оборону, но денег хватит только на «заплатки».

19-е место: турнирная таблица как приговор

Необходимость экономить пугает ещё больше, если взглянуть на положение команды. После 11 туров «Манчестер Юнайтед» с 8 очками находится на 19-м месте, опережая только «Саутгемптон». Это зона прямого вылета. «Красные дьяволы» выглядят как главный претендент на вылет, и Почеттино нужно строить новую команду прямо во время пожара.

0:4 от «Ливерпуля»: дебют под холодным душем

Первый матч аргентинца на «Олд Траффорд» (точнее, на «Энфилде») показал масштаб катастрофы. Поражение 0:4 от «Ливерпуля» продемонстрировало, что у команды нет ни характера, ни структуры. Почеттино предстоит совершить чудо, имея в кармане меньше 50 миллионов и команду, которая психологически сломлена. Следующий тест — «Спортинг» в Лиге чемпионов, где очки нужны как воздух.