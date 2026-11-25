Дата публикации: 25-11-2026 00:30

В то время как «ПСЖ» судорожно ищет замену травмированным звёздам, один из самых горячих талантов Европы ответил парижанам отказом. Атакующий полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни официально уведомил свой клуб, что не покинет Лиссабон в зимнее окно. Об этом сообщает португальское издание Record.

План «ПСЖ» рушится: искали замену Дуэ и Кварацхелии

Парижский гранд рассматривал 20-летнего аргентинца как идеальный вариант для латания дыр. После того как Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ выбыли из-за разрывов крестообразных связок, «ПСЖ» нужен был вингер, способный сразу влиться в игру.

Престианни, обладающий феноменальным дриблингом, был в топе списка. Однако сам футболист решил, что его время для перехода в топ-клуб ещё не пришло.

Почему отказ? Лига чемпионов и доверие

Для Престианни «Бенфика» — это не просто остановка по пути в АПЛ, а идеальное место для роста.

- Игровое время: В Лиссабоне он — ключевая фигура, лидер атаки.

- Лига чемпионов: «Бенфика» регулярно играет в еврокубках, давая аргентинцу практику против топ-клубов.

- Продление: Тот факт, что «Бенфика» недавно продлила с ним контракт, стал для игрока сигналом: в него верят.

Переход в «ПСЖ» сейчас означал бы борьбу за место в составе с Дембеле и Рамушем, что могло бы затормозить его развитие.

Контракт до 2031: «Бенфика» обезопасила актив

Руководство лиссабонцев сработало на опережение. Изначально соглашение Престианни действовало до 2029 года, что уже делало его дорогим активом. Однако клубу удалось убедить игрока подписать новый договор, рассчитанный до 2031 года.

Это не только повышает его трансферную стоимость, но и гарантирует, что любой желающий купить аргентинца заплатит «космическую» сумму отступных.

Цена вопроса: € 40 млн за 20-летнего

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Престианни составляет 40 миллионов евро. Учитывая его роль в сборной Аргентины и яркую игру в Португалии, эта цифра будет только расти. «ПСЖ» придётся искать другие варианты, а «Бенфика» может спать спокойно — их главная звезда останется в строю как минимум до лета.